新冠肺炎｜港增2宗確診再涉俄羅斯機組人員 29歲女上月抵日後確診

衞生署衞生防護中心今日(6日)公布，本港新增兩宗輸入個案，包括一名俄羅斯抵港機組人員。另有約五宗初步確診。

⚫ #12004：41歲男機組人員，無病徵，8月3日從8月3日隨俄羅斯I-Fly航班F78109從莫斯科抵港，在機場採樣對病毒呈陽性，驗出帶有L452R變種病毒，沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12005：36歲女子，無病徵，8月1日從美國乘搭國泰航空CX883抵港，於香港灣仔帝盛酒店檢疫期間確診，變種病毒檢測結果待定，曾於5月2日及5月23日在香港打過兩針復必泰疫苗，於6月29日在香港血液樣本檢測對抗體呈陽性。

另外，中心接獲通報一宗於日本確診的個案，涉及一名29歲女病人。她於7月29日乘搭CX520航班離港前往日本，翌日抽取樣本病毒檢測呈陽性，沒有病徵。中心正繼續與日本衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住和工作的地方昨晚已納入強制檢測公告，包括美麗華廣場A座21樓2107室及大嶼山愉景灣尚堤映蘆(6座)。

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