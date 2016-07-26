Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜港增2打齊針輸入　五旬婦赴英確診　尖沙咀晉逸精品酒店須強檢
45 分前
#Hashtags
新冠肺炎新型肺炎輸入個案初步確診新冠疫苗針紙接種紀錄高風險地區強制檢疫緬甸何栢良科興疫苗外展隊超市禮券石籬邨石籬社區會堂海洋公園水上樂園
新冠肺炎｜港增2打齊針輸入　五旬婦赴英確診　尖沙咀晉逸精品酒店須強檢
news-images

本港今日新增２宗新型肺炎輸入個案，全部已完成接種兩劑科興新冠疫苗。

⚫ #12174：35歲男子，從肯尼亞抵港。他沒有病徵，於5月29日及7月12日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12175：43歲男子，曾到訪巴基斯坦及肯尼亞，入住荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫期間確診。他沒有病徵，於5月25日及6月24日在巴基斯坦接種科興疫苗

此外，衛生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名52歲女病人。她9月8日在香港進行檢測，結果呈陰性，三日後(11日)乘搭國泰航空CX255離港赴英，並於9月13日在英國抽取的樣本結果呈陽性，沒有出現病徵。她於4月27日及5月11日於內地接種兩劑科興。她於潛伏期在港曾居住的尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

news-images
海洋公園水上樂園前日開幕。(資料圖片)

何栢良稱水上樂園有一定傳播風險

海洋公園水上樂園前日(21日)開幕，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，若遊客沒有守規矩戴口罩，倘若室內有感染新型肺炎的玩家，便有機會構成傳播。

詳盡報道：

水上樂園｜何栢良：室內除罩傳播風險高　口罩沾濕抵禦力銳減

外展隊到石籬邨接種科興

政府新冠疫苗外展隊將今日(23日)起一連三天到石籬社區會堂，為市民即場接種科興疫苗。有到場的長者稱，為領取禮券才打針，而且不清楚接種哪種疫苗，事前亦沒有諮詢醫生意見。

詳盡報道：

疫苗接種｜外展隊到石籬邨接種科興　長者坦言：為攞超市禮券打針

緬甸港人針紙不獲認可無法返港

有居住緬甸的港人今早於商台烽煙節目稱，最近打算返港，但受當地出入境限制影響，目前沒有緬甸返港的直航機，只能預訂經曼谷、吉隆坡及杜拜抵港的航班。她說，該些地區屬於A組高風險地區，出發前必須出示疫苗接種紀錄，雖然她早前已於緬甸打齊兩針國藥，惟港府現時不認可當地針紙，換言之她將返港無門。

詳盡報道：

疫苗接種｜緬甸港人針紙不獲認可　返港須轉機或要多捱兩針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增2打齊針輸入　五旬婦赴英確診尖沙咀晉逸精品酒店須強檢-285939
#Hashtags
新冠肺炎新型肺炎輸入個案初步確診新冠疫苗針紙接種紀錄高風險地區強制檢疫緬甸何栢良科興疫苗外展隊超市禮券石籬邨石籬社區會堂海洋公園水上樂園
Am730

教局下學年推直接錄取計劃　大學可直接收中六生入讀

疫苗接種｜緬甸港人針紙不獲認可　返港須轉機或要多捱兩針

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
教局下學年推直接錄取計劃　大學可直接收中六生入讀
Am730
Am730
疫苗接種｜緬甸港人針紙不獲認可　返港須轉機或要多捱兩針
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多