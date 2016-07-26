新冠肺炎｜港增2打齊針輸入 五旬婦赴英確診 尖沙咀晉逸精品酒店須強檢

本港今日新增２宗新型肺炎輸入個案，全部已完成接種兩劑科興新冠疫苗。

⚫ #12174：35歲男子，從肯尼亞抵港。他沒有病徵，於5月29日及7月12日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12175：43歲男子，曾到訪巴基斯坦及肯尼亞，入住荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫期間確診。他沒有病徵，於5月25日及6月24日在巴基斯坦接種科興疫苗

此外，衛生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名52歲女病人。她9月8日在香港進行檢測，結果呈陰性，三日後(11日)乘搭國泰航空CX255離港赴英，並於9月13日在英國抽取的樣本結果呈陽性，沒有出現病徵。她於4月27日及5月11日於內地接種兩劑科興。她於潛伏期在港曾居住的尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

何栢良稱水上樂園有一定傳播風險

海洋公園水上樂園前日(21日)開幕，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，若遊客沒有守規矩戴口罩，倘若室內有感染新型肺炎的玩家，便有機會構成傳播。

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外展隊到石籬邨接種科興

政府新冠疫苗外展隊將今日(23日)起一連三天到石籬社區會堂，為市民即場接種科興疫苗。有到場的長者稱，為領取禮券才打針，而且不清楚接種哪種疫苗，事前亦沒有諮詢醫生意見。

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緬甸港人針紙不獲認可無法返港

有居住緬甸的港人今早於商台烽煙節目稱，最近打算返港，但受當地出入境限制影響，目前沒有緬甸返港的直航機，只能預訂經曼谷、吉隆坡及杜拜抵港的航班。她說，該些地區屬於A組高風險地區，出發前必須出示疫苗接種紀錄，雖然她早前已於緬甸打齊兩針國藥，惟港府現時不認可當地針紙，換言之她將返港無門。

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