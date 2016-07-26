Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜港增2輸入均帶變種病毒　3歲女童昨起咳嗽
6 小時前
#Hashtags
新冠肺炎新型肺炎輸入個案初步確診通關鍾國斌檢疫酒店強制檢疫外傭檢疫李漢城新冠疫苗聶德權公務員事務局
新冠肺炎｜港增2輸入均帶變種病毒　3歲女童昨起咳嗽
news-images
本港今日(19日)新增2宗新冠肺炎輸入個案。(資料圖片)

本港今日(19日)新增2宗新冠肺炎輸入個案，全部帶有L452R變異病毒株，包括一名3歲女童；初步確診則少於10宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12306：51歲男子，前日(17日)乘搭英國航空BA031從英國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於6月24日及7月15日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12307：3歲女童，前日(17日)乘搭國泰航空CX419從蒙古、韓國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株，昨日起出現咳嗽病徵，她同行3名家人已被送往強制檢疫

衞生防護中心提醒，與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(20日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 大埔天賦海灣3期—海鑽10座

news-images
港府近日與內地商討通關安排，惟至今未曾透露中央提出的確實防疫要求。(資料圖片)

通關｜斥港府對內地取態模稜兩可　鍾國斌：咁開國際關先得唔得？

港府近日與內地商討通關安排，惟至今未曾透露中央提出的確實防疫要求。代表商界的自由黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌批評，港府遲遲未決定與內地通關方案，取態模稜兩可，令市民和業界只能「望天打掛」，有市民更覺得政府「真係好廢」，認為與其猶豫不決，倒不如先與國際通關，「起碼開道門先」。

news-images
聖誕新年假期將至，酒店業預料屆時將會有大批留學生返港。(資料圖片)

新冠肺炎｜聖誕假大批留學生返港　李漢城料檢疫酒店增至1.2萬間房

聖誕新年假期將至，酒店業預料屆時將會有大批留學生返港。香港酒店業主執行總幹事李漢城透露，政府已聯絡業界商討增加檢疫房間數目，初步估計會增加約2,000間房，至共約1.2萬間，相信政府稍後會作出公布。

通關｜整體接種率仍不足七成　聶德權盼市民鼓勵長者打針助通關

負責籌統疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權表示，本港新冠疫苗供應充足，現時政府在科興及復必泰疫苗各購買了750萬劑，一旦決定接種第三針，各區接種中心會作出相應配合，但現時最重要是盡快推高疫苗接種率至七成。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增2輸入均帶變種病毒　3歲女童昨起咳嗽-289234
#Hashtags
新冠肺炎新型肺炎輸入個案初步確診通關鍾國斌檢疫酒店強制檢疫外傭檢疫李漢城新冠疫苗聶德權公務員事務局
Am730

有片｜疑持雙刀怪漢一連兩日荃灣遊蕩　警搜捕暫未見蹤影

新冠疫苗｜美國擬批准接種加強劑可「溝針」

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
有片｜疑持雙刀怪漢一連兩日荃灣遊蕩　警搜捕暫未見蹤影
Am730
Am730
新冠疫苗｜美國擬批准接種加強劑可「溝針」
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多