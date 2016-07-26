新冠肺炎｜港增2輸入均帶變種病毒 3歲女童昨起咳嗽

本港今日(19日)新增2宗新冠肺炎輸入個案，全部帶有L452R變異病毒株，包括一名3歲女童；初步確診則少於10宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12306：51歲男子，前日(17日)乘搭英國航空BA031從英國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於6月24日及7月15日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12307：3歲女童，前日(17日)乘搭國泰航空CX419從蒙古、韓國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株，昨日起出現咳嗽病徵，她同行3名家人已被送往強制檢疫

衞生防護中心提醒，與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(20日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 大埔天賦海灣3期—海鑽10座

港府近日與內地商討通關安排，惟至今未曾透露中央提出的確實防疫要求。代表商界的自由黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌批評，港府遲遲未決定與內地通關方案，取態模稜兩可，令市民和業界只能「望天打掛」，有市民更覺得政府「真係好廢」，認為與其猶豫不決，倒不如先與國際通關，「起碼開道門先」。

聖誕新年假期將至，酒店業預料屆時將會有大批留學生返港。香港酒店業主執行總幹事李漢城透露，政府已聯絡業界商討增加檢疫房間數目，初步估計會增加約2,000間房，至共約1.2萬間，相信政府稍後會作出公布。

負責籌統疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權表示，本港新冠疫苗供應充足，現時政府在科興及復必泰疫苗各購買了750萬劑，一旦決定接種第三針，各區接種中心會作出相應配合，但現時最重要是盡快推高疫苗接種率至七成。