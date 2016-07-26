新冠肺炎｜港增3宗個案 包括一宗本地變種病例

本港零感染「斷纜」。衛生防護中心表示，本港新增3宗新冠肺炎確診個案，包括兩宗輸入個案及再現一宗本地病例。兩宗輸入個案分別來自英國和阿曼，都是有L452R的變種病毒株，至於一宗本地個案是國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作的47歲女子，她由昨日初步確診變成今日的確診個案，同樣帶有L452R的變種病毒株，理大分析指她是帶Delta變種病毒。另外，本港有5宗初步陽性個案，暫時不涉及本地病例。

該新增本地個案的女子與3名家人住在東涌逸東(二)邨美逸樓，她沒接種疫苗，被列為源頭不明個案，她在機場貴賓室負責派食物的樓面工作，上周六(14日)最後上班，她因在機場上班，故有定期檢測，於7月30日、8月5日及9日檢測均呈陰性。

該患者原定前日(15日)於私家醫生接種疫苗，惟她報稱已咳嗽一個月，獲建議到醫院檢測及照肺片，她及後於急症室檢測初步陽性，入院後及社區檢測中心的檢測結果亦是陽性，未有抗體，CT值由32跌至27，即病毒量增加，相信是新近感染。

或接待轉機旅客時中招

由於理大分析此女患者個案屬Delta變種病毒，中心會再做基因排序，以了解有否與其他個案相近，尋找感染源頭。至於患者日常乘搭S65巴士線上班、下班乘搭N64巴士線或與同事乘的士，放假則多留家或與家人食飯行街，而工作的貴賓室涉轉機客及離港客，中心不排除她在接待轉機旅客時受到感染，又認為她在社區感染機會較低。

一周3000人去過染疫貴賓室 張竹君指難追蹤

現時女患者30多名同事等緊密接觸者已安排檢疫隔離，她曾訪的15個地方亦已納入強檢公告，至於其居所今亦已完成強制檢測，逾1,600居民經檢測後均陰性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，現未可排除社區有隱型傳播，惟暫時未搵到相關其他個案，她又說，過去一周共有約3,000人到過患者工作的貴賓室，因此中心無法逐個追蹤有關人士。

目前，本港累計12,040宗確診個案，涉及242宗L452R變種病毒株個案。

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