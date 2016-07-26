新冠肺炎｜港增3宗帶變種輸入 跑馬地港會職員染疫

本港今日(3日)新增三宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種新冠疫苗及帶有L452R變異病毒株，包括一名62歲跑馬地足球會男職員，居住薄扶林碧瑤灣21座，他上月中離港前往英國，至前日(1日)返港在機場經抵港檢測確診。為審慎起見，患者潛伏期曾居住及到訪的地點昨晚已被納入強制檢測公告。另外，本港今日暫時錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12356：26歲男子，周一(1日)乘搭國泰航空CX881從美國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於4月17日及5月14日在美國接種莫德納疫苗

⚫ #12357：62歲男子，10月16日離港赴英，至周一(1日)出現鼻塞、疲倦，同日乘搭英國航空BA027從英國返港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株，但沒有N501Y及E484K變異基因。他曾於5月12日及6月7日在港接種復必泰疫苗，潛伏期間居住薄扶林碧瑤灣21座，最後於10月14日在跑馬地體育道3號香港足球會上班

⚫ #12358：57歲女子，周一(1日)乘搭英國航空BA027從英國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株，同日出現喉嚨痛。她曾於3月19日及4月16日在港接種科興疫苗

另外，公務員事務局長聶德權和食物及衞生局長陳肇始今日下午3時半，將就新冠疫苗接種計劃舉行記者會，料將交代第三針事宜。

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63歲男子李宇根今年2月接種第一針科興疫苗，兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治。死因庭今日(3日)召開第二日聆訊，解剖報告顯示死者出現急性心肌梗塞，引致急性肺水腫死亡。法醫卓華作供指，沒有發現死者出現嚴重過敏反應，估計其心肌梗塞的情況早於死亡前兩至三周出現，而目前亦沒有醫學證據顯示接種科興疫苗可引致相關情況。

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