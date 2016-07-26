新冠肺炎｜港增3宗打齊針輸入 最少兩人帶變種病毒

本港今日(26日)新增三宗新冠肺炎輸入個案，全部均打齊兩針新冠疫苗，當中最少兩人被驗出帶有L452R變異病毒株、餘下一人變種病毒檢測結果待定。本港今日另錄得少於10宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12334：65歲男子，周日(24日)乘搭酷航TR980從新加坡抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於5月20日及6月10日在新加坡接種復必泰疫苗

⚫ #12335：29歲女子，周日(24日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦經阿聯酋抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於6月12日及7月26日在巴基斯坦接種眾愛可維疫苗

⚫ #12336：28歲女子，上周五(22日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦經阿聯酋抵港，入住北角華美達盛景酒店，檢疫第三日確診，變種病毒檢測待定。她本月15日已出現肚瀉、發冷，並曾於3月29日及5月7日在內地接種眾愛可維疫苗

衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(27日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 西灣河太康街38號嘉亨灣第1座

疫苗專家顧問委員會周三(27日)將開會討論降低復必泰新冠疫苗接種年齡至5歲，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，輝瑞第三期臨床研究顯示，5至11歲兒童注射三分一劑量的復必泰，預防有徵狀感染的有效性達91%，而且副作用較成人少。但他指，港府須重新採購兒童版復必泰疫苗，料全球不同國家均會「搶針」，本港兒童或須最少兩個月後才能接種。

另外，衞生署確認，政府10月中旬已收到科興藥廠申請，調低科興疫苗接種年齡至3歲或以上。

特首林鄭月娥表示，政府會稍後公布取消大部分由內地及海外抵港的豁免檢疫群組，只餘下非常緊急、有必要性與香港日常運作有關人士，譬如是跨境貨車司機等可以免檢疫回內地，希望能令中央更有信心通關。

強制檢測｜14個指明地點納入公告

本港昨日(25日)多14個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月27日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月23日至10月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

屬再次檢測的指明地方

因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案，於指定期間曾身處八個指明地方的人士需要再次進行檢測。為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M 層RJ0M2室：任何於9月30日至10月14日

⚫ 香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL：任何於9月15日至19日或9月21日至10月7日期間曾逗留超過一小時

⚫ 沙田新翠商場1樓 L101號鋪東南亞：9月15日至18日上午8時至下午2時、9月20日至21日上午8時至下午2時、9月23日上午8時至下午2時、9月26日至10月1日上午8時至下午2時或10月6日上午8時至下午2時

⚫ 沙田新翠邨新月樓地下東華三院馬陳景霞幼稚園：9月21日至24日上午11時至下午1時、9月27日至30日上午11時至下午1時、10月4日至6日上午11時至下午1時

⚫ 沙田隆亨商場2樓215號鋪惠康超級廣場：10月6日上午10時至11時或下午4時至5時

⚫ 沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號鋪百佳超級市場：10月6日下午3時至5時

⚫ 任何由沙田（博康）開出往機場（地面運輸中心)的E42巴士：9月15日至19日或9月21日至10月6日曾乘搭

⚫ 何由機場（地面運輸中心）開出往沙田（博康）的E42巴士：9月16日至20日或9月22日至10月6日上午6時至中午12時曾乘搭

爆發上呼吸道感染的學校

由於6間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月12日至25日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士。包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月27日或之前接受檢測：

⚫ 馬灣珀麗路8號啟思幼稚園幼兒園（馬灣）

⚫ 粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

⚫ 元朗媽廟路9號地下至2樓聖馬提亞堂肖珍幼稚園

⚫ 天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

⚫ 荃灣大屋街2至4號地下全完堂幼稚園

於10月12日至25日期間，曾於以下指明學校就讀指明級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，必須於10月27日或之前接受檢測：

⚫ 沙田顯徑邨迦密愛禮信小學就讀一年級