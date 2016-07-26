新冠肺炎｜港增3宗輸入確診 國泰兩機師證實感染Delta

本港今日(11日)新增三宗新冠肺炎輸入個案，全部均已完成接種新冠疫苗，並驗出帶有L452R變異病毒株，包括一名菲傭。至於昨日確診的兩名國泰貨機機師(#12376及#12387)，衞生防護中心確認為感染Delta變種病毒的AY.43亞系，該種亞系在德國常見。中心指，兩人病毒基因排序十分相似，但並非完全一致，而且與早前在香港的確診個案沒有關連，相信為在外地感染。

至於昨日確診、從意大利抵港的外籍少女，病毒量低，基因排序顯示與其他本港確診個案沒有關連，已被列為輸入復陽個案。

再多一宗Delta+個案

另外，周日(7日)確診、從英國抵港的56歲男子，確認為感染Delta+變種病毒，他與本港首宗感染AY.4.2亞系的62歲跑馬地港會職員乘搭同一班機抵港，兩人座位相近，分別為2B和2E。

「出院者」改送觀塘帝盛酒店

政府上月底公布符合出院準則的病人，須在出院後送往北大嶼山醫院香港感染控制中心，進行14天的隔離管理和健康狀況監測。政府公布即日起，「出院」確診者會改為送往觀塘帝盛酒店作為隔離地點，衞生署今日正安排共37位出院病人前往觀塘帝盛酒店完成餘下的隔離管理。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12381：33歲女外傭，上月29日乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於6月16日及7月14日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12382：62歲男子，上月22日乘搭國泰航空CX654從泰國抵港，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於7月1日及29日在泰國接種國藥疫苗

⚫ #12383：50歲男子，周二(9日)乘搭卡塔爾航空QR818從沙地阿拉伯經卡塔爾抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於8月14日及9月4日在港接種復必泰疫苗

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