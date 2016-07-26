新冠肺炎｜港增3宗輸入確診個案 五旬漢有病徵曾打兩針復必泰

衛生署衛生防護中心下午公布，截至今日(14日)零時零分，本港新增3宗新冠肺炎確診個案，患者分別從塞浦路斯、納米比亞及加納入境 , 均帶有L452R變異病毒株：

⚫ #11954：53歲男子，前日(12日)乘搭漢莎航空LH796航班由納米比亞抵港，抵埗後驗出確診。他上周六(10日)開始病發，今年3月19日和4月9日曾在本港接種兩針復必泰新冠疫苗

⚫ #11955：42歲女子，前日乘搭卡塔爾航空QR818航班由塞浦路斯抵港，抵埗後驗出確診。她沒有病徵，今年3月31日和4月21日曾在俄羅斯莫斯科接種兩針該國研發的Sputnik V「衛星五號」疫苗

⚫ #11956：37歲男子，上周六乘搭阿聯酋航空EK384航班從加納抵港，在何文田九龍維景酒店檢疫，第三日採集的樣本對病毒呈陽性，沒有病徵

至今本港個案累計11,955宗確診個案和1宗疑似個案，另外今日有少於5宗初步確診。

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過去14天累計報告31宗個案，包括1宗源頭不明本地個案、29宗輸入個案和1宗與輸入個案有流行病學關連的個案。