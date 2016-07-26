新冠肺炎｜港增3打齊針輸入 菲傭竹篙灣檢疫中心確診

本港今日(27日)新增3宗新冠肺炎輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株，並已完成接種新冠疫苗。確診者包括1名菲傭，於指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心確診。另外，今日暫時錄得少於10宗初步確診個案。

⚫ #12200：19歲女子，前日(25日)乘搭卡塔爾航空QR818從哈薩克斯坦抵港，經機場抵港檢測確診。她沒有病徵，於7月31日和8月23日在哈薩克斯坦接種俄羅斯研發的「衛星五號」(Sputnik V)疫苗

⚫ #12201：40歲女外傭，上周四(23日)乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，入住外傭指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第3日提交的樣本確診。她沒有病徵，於6月1日和30日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12202：38歲男子，上周四(23日)乘搭卡塔爾航空QR818從埃及抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，檢疫第3日提交的樣本確診。他沒有病徵，於3月23日和4月13日在香港接種復必泰疫苗，並於8月11日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

另外，衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(28日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 半山區地利根德里12號譽皇居

⚫ 半山區列堤頓道7號

屯門可藝中學恢復全校全日面授課

屯門嗇色園主辦可藝中學今日(27日)成為全港首間全校恢復全日課的學校，中午時段亦容許學生在校午膳，該校校長指，全校已有74%接種最少一劑新冠疫苗，並強調沒有強迫學生打針。

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檢疫酒店開放餐廳存隱憂

有傳媒報道，部分檢疫酒店向政府申請開放餐廳等設施供外人使用，專家憂慮，即使外人與檢疫旅客未有接觸，但若由同一批員工負責接待，或會在員工間造成交叉感染，再傳染外人，恐怕有關做法將會成為防疫漏洞。

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19歲女抵英確診 潛伏期到訪3處須強檢

另外，衞生防護中心昨日公布一宗英國確診個案，患者為19歲少女，她潛伏期居住鑽石山鳳德邨雪鳳樓，並在中環永安集團大廈24樓上班，以及曾到大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營，上述地點昨晚納入強制檢測公告。

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