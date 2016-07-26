Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜港增3打齊針輸入　菲傭竹篙灣檢疫中心確診
1 小時前
#Hashtags
新冠肺炎初步確診輸入個案強制檢測海外確診鳳德邨雪鳳樓永安集團大廈西貢戶外訓練營檢疫酒店可藝中學開學日全日面授
新冠肺炎｜港增3打齊針輸入　菲傭竹篙灣檢疫中心確診
news-images
本港今日新增3宗新冠肺炎輸入個案。(資料圖片)

本港今日(27日)新增3宗新冠肺炎輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株，並已完成接種新冠疫苗。確診者包括1名菲傭，於指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心確診。另外，今日暫時錄得少於10宗初步確診個案。

⚫ #12200：19歲女子，前日(25日)乘搭卡塔爾航空QR818從哈薩克斯坦抵港，經機場抵港檢測確診。她沒有病徵，於7月31日和8月23日在哈薩克斯坦接種俄羅斯研發的「衛星五號」(Sputnik V)疫苗

⚫ #12201：40歲女外傭，上周四(23日)乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，入住外傭指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第3日提交的樣本確診。她沒有病徵，於6月1日和30日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12202：38歲男子，上周四(23日)乘搭卡塔爾航空QR818從埃及抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，檢疫第3日提交的樣本確診。他沒有病徵，於3月23日和4月13日在香港接種復必泰疫苗，並於8月11日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

另外，衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(28日)遵從強制檢測公告進行檢測：
⚫ 半山區地利根德里12號譽皇居
⚫ 半山區列堤頓道7號

news-images
連續兩日有外傭於竹篙灣檢疫中心確診。(資料圖片)

屯門可藝中學恢復全校全日面授課

屯門嗇色園主辦可藝中學今日(27日)成為全港首間全校恢復全日課的學校，中午時段亦容許學生在校午膳，該校校長指，全校已有74%接種最少一劑新冠疫苗，並強調沒有強迫學生打針。

詳盡報道：

屯門可藝中學恢復全校全日面授課　學生飯堂用膳須拍卡

檢疫酒店開放餐廳存隱憂

有傳媒報道，部分檢疫酒店向政府申請開放餐廳等設施供外人使用，專家憂慮，即使外人與檢疫旅客未有接觸，但若由同一批員工負責接待，或會在員工間造成交叉感染，再傳染外人，恐怕有關做法將會成為防疫漏洞。

詳盡報道：

新冠肺炎｜檢疫酒店開放餐廳存隱憂　專家恐現防疫漏洞

news-images
屯門可藝中學恢復全校全日課。

19歲女抵英確診　潛伏期到訪3處須強檢

另外，衞生防護中心昨日公布一宗英國確診個案，患者為19歲少女，她潛伏期居住鑽石山鳳德邨雪鳳樓，並在中環永安集團大廈24樓上班，以及曾到大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營，上述地點昨晚納入強制檢測公告。

詳盡報道：

強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增3打齊針輸入　菲傭竹篙灣檢疫中心確診-286393
#Hashtags
新冠肺炎初步確診輸入個案強制檢測海外確診鳳德邨雪鳳樓永安集團大廈西貢戶外訓練營檢疫酒店可藝中學開學日全日面授
Am730

涉扮TB與女同志性交　無業男被控強姦及非禮罪

佐敦男童墮樓　重傷送院搶救

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
涉扮TB與女同志性交　無業男被控強姦及非禮罪
Am730
Am730
佐敦男童墮樓　重傷送院搶救
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多