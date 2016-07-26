新冠肺炎｜港增3輸入 兩外傭竹篙灣中心確診

本港今日(13日)新增3宗新冠肺炎輸入個案，全部均曾接種疫苗、沒有病徵，包括兩名外傭；最少兩名確診者帶有L452R變種病毒。另外，本港暫時錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12279：28歲女外傭，上周六(9日)乘搭國泰航空CX798從印尼抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第3日提交樣本確診，變種病毒檢測待定。她沒有病徵，曾於6月26日及7月24日在印尼接種科興疫苗

⚫ #12280：34歲女外傭，上周日(3日)乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第9日提交樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y，E484K檢測則待定。她沒有病徵，曾於6月16日及7月14日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12281：30歲男子，上周日(3日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，與上周六(9日)確診患者(#12260)同行，當時被界定為密切接觸者，並被送往竹篙灣檢疫中心接受醫學觀察，直至昨日(12日)提交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y，E484K檢測則待定。他沒有病徵，曾於6月8日巴基斯坦接種中國解放軍有份研發的克威莎疫苗

另外，衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(14日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 沙田翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣

世衞早前建議，接種科興或國藥疫苗的60歲以上長者，需要補打第三針，而且可選擇「溝針」接種。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據土耳其數據，第三針溝針注射復必泰疫苗，接種者的針後抗體水平，較第三針接種原本的疫苗「明顯高好多」。

港府正與內地商討通關事宜，食物及衞生局長陳肇始透露，當局研究港版「健康碼」將參照澳門模式，載有使用者行蹤、疫苗接種及核酸檢測紀錄等，但會否與「安心出行」應用程式合併則仍有待研究。

港府昨日(12日)宣布放寬健身中心營運條件，包括通風標準等額外防疫要求、顧客員工全部打齊針等，可放寬課堂人數至12人，以及運動時毋須戴口罩。亞洲運動及體適能專業學院公關邱益忠對放寬表示歡迎，但認為未必每間中心都能受惠，並批評部分要求較難實行，預計只有不足10間健身中心能達標，質疑政府「過咗兩年都未必太了解健身中心運作」。