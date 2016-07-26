新冠肺炎｜港增3輸入均帶變種 荃灣麗城花園住戶抵英確診

本港今日(30日)新增3宗新冠肺炎輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株，並曾接種新冠疫苗，其中一人有病徵；另暫錄得大約5宗初步確診個案。

⚫ #12221：28歲女子，前日乘搭土耳其航空TK083從法國抵港，與#12222為同姓朋友，經機場抵港檢測確診。她沒有病徵，於4月23日及5月17日在港接種復必泰疫苗，並於8月9日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12222：29歲男子，前日乘搭土耳其航空TK083從法國抵港，與#12221為同姓朋友，經機場抵港檢測確診。他沒有病徵，於4月26日及5月17日在港接種復必泰疫苗，並於8月10日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12223：51歲男子，周一(27日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，入住葵涌香港荃灣帝盛酒店。他前日(28日)發病，並曾於5月27日在巴基斯坦接種克威莎疫苗

荃灣麗城花園2期7座須強檢

衞生防護中心亦正調查一宗外地確診個案，涉及17歲男病人，居於荃灣麗城花園2期7座。他上周四(23日)在香港檢測呈陰性，兩日後乘搭英國航空BA0028離港前往英國，並於本周日(26日)在當地檢測呈陽性。病人沒有病徵，並曾於7月1日及24日於香港接種兩劑復必泰疫苗。由於患者潛伏期在港居住，該處會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

另外，衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(10月1日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 淺水灣南灣道61號華景園1座

⚫ 北角丹拿道55號港運城二座 （不包括港運城二座地下及L2至L4樓層）

⚫ 元朗裕景坊8號同益大廈

⚫ 元朗潭尾幸福花園20座

6個指明地方納入強制檢測公告

由於6間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把4間學校及2間學校的指明級別納入強制檢測公告。

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