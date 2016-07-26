新冠肺炎｜港增4宗打齊針輸入 3名外傭檢疫期間確診

本港今日(20日)新增4宗新冠肺炎輸入個案，全部已完成接種兩劑新冠疫苗，包括三名外傭；最少三名確診者被驗出帶有L452R變異病毒株，餘下一人結果待定。另外，本港今日暫錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12308：43歲女外傭，上周六(16日)乘搭國泰航空CX798從印尼抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第三日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於6月7日及8月30日在印尼接種阿斯利康疫苗

⚫ #12309：32歲女外傭，10月10日乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施香港荃灣絲麗酒店，檢疫第九日確診，變種病毒檢測結果待定。她沒有病徵，曾於6月16日及7月14日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12310：23歲女外傭，上周六(16日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施香港荃灣絲麗酒店，檢疫第三日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於7月22日及8月26日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12311：28歲男子，上周六(16日)乘搭新加坡航空SQ882從新加坡抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，檢疫第三日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他前日(18日)發病，曾於6月28日及7月21日在新加坡接種復必泰疫苗

政府專家將開會商討是否需為市民接種第三劑新冠疫苗。行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀在電台談到自己上月參與「溝針」的結果，她說自己3月打第二針科興疫苗，到5月時的抗體水平為182，惟9月打三針前抗體水平跌至僅雙位數的59，她數日後「溝針」打第三針復必泰，抗體水平即飆升至2.3萬，於10月16日的抗體水平仍有約1.78萬。她希望政府可考慮讓有需要外出營商的市民，盡快打第三針疫苗，又建議參考世衛指引，讓醫護人員等高危群組接種第三針。

世界衛生組織專家建議，免疫系統較弱及長者可接種第三針新冠疫苗，衞生署轄下科學委員會下周將會開會討論。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，相信不止科興疫苗，連曾接種復必泰疫苗的人士都要補打，但沒有接種科興者迫切。