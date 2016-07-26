新冠肺炎｜港增4宗打齊針輸入個案 3宗涉變種病毒株

衛生防護中心表示，本港新增4宗新冠肺炎輸入個案，4宗個案患者均曾接種疫苗，當中3宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。

沙田翠田街金輝閣明日須強檢

新增個案涉及1男3女，年齡介乎38歲至79歲，兩人由A組指明地區(高風險)抵港；另兩人由B組指明地區(中風險)抵港。個案12,333是早前確診輸入個案12,327的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診；另外兩人在檢疫期間確診，其中一人在指定檢疫設施(竹篙灣檢疫中心)確診。餘下一人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。此外，中心要求沙田翠田街5號至7號金獅花園第一期金輝閣，須於明日接受強制檢測。

⚫ #12,330：48歲男船員，無病徵，由本月23日從烏克蘭經荷蘭乘搭航班KL819抵港，在上月15日及本月5日在烏克蘭接種兩劑復必泰疫苗。

⚫ #12,331：38歲女外籍家庭傭工，無病徵，在竹篙灣檢疫中心確診，在本月21日從菲律賓乘搭航班PR300抵港，8月5日在菲律賓接種一劑強生疫苗。

⚫ #12,332：79歲女士，上周四(21日)發病，有病徵，在中環香港置地文華東方酒店確診，同日從丹麥經芬蘭乘搭航班AY101抵港，在4月10日及5月7日在突尼斯接種兩劑復必泰疫苗。

⚫ #12,333：52歲女外籍家庭傭工，無病徵，在竹篙灣檢疫中心確診，本月20日從菲律賓經航班 CX906抵港，在7月1日及7月31日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

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