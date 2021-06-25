新冠肺炎｜港增4宗確診 均屬輸入個案

衞生署衞生防護中心今日宣布，截至今日零時零分，本港新增4宗新冠肺炎確診個案，新增個案均為輸入個案，患者分別從英國、印尼及孟加拉抵港，至今本港個案累計11,909宗確診個案和1宗疑似個案。

此外，中心今日獲英國衞生當局通報一宗於英國確診的個案，涉及一名19歲女病人。她於本月13日乘搭CX251航班離港前往倫敦，於16日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。她沒有病徵，於22日再進行的檢測結果呈陰性。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她曾居住的大廈，元朗御庭居第二座今日會被納入強制檢測公告。任何於上月31日至本月13日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，須在本月27日或之前接受強制檢測。

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昨日確診的27歲港航男地勤(#11902)感染首於印度發現的「Delta」變種病毒，並與早前個案作比對，顯示與早前三宗印度輸入個案(#11877、#11878及#11881)基因組吻合。