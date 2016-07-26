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新冠肺炎｜港增4輸入全染變種　3人曾於英國打首針復必泰
26 分前
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新冠肺炎｜港增4輸入全染變種　3人曾於英國打首針復必泰
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新冠肺炎｜港增4宗輸入　3人曾於英國打首針復必泰

衞生署衞生防護中心今日(3日)公布，本港新增四宗輸入個案，全部於前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，並驗出帶有變種病毒，其中三人曾於英國打首針復必泰疫苗，全部至今已超過21天，但未有接種第二劑疫苗。初步確診少於五宗。

⚫ #11992：20歲女子，無病徵，曾到訪希臘，前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，驗出帶有N501Y及E484K變種病毒。她於7月1日在英國打過首針復必泰疫苗。

⚫ #11993：33歲男子，無病徵，前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，驗出帶有L452R變種病毒。他曾於7月6日在英國打過首針復必泰疫苗。

⚫ #11994：28歲女子，前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，驗出帶有L452R變種病毒，同日發病。她曾於6月9日在英國打過首針復必泰疫苗。

⚫ #11995：8歲男童，前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，驗出帶有L452R變種病毒，同日發病。

港禁土耳其航空抵港14天

另外，鑒於以上四宗個案，衞生署引用《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者）)規例》(第599H章)，禁止土耳其航空營運的客機在明(4日)至8月17日期間從伊斯坦布爾着陸香港。

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教育局長楊潤雄(左)及食衛局長陳肇始(右)今早再度回應最新「谷針」安排。

政府要求多個群組，包括公務員、醫管局員工、安老及殘疾人士院舍員工，以及中小學等員工昨日起必須強制接種新冠疫苗，否則下月起要自費檢測。食衛局長陳肇始認為，做法是保障香港市民，並重申目前未有條件大幅度放寬防疫措施。

相關新聞：新冠疫苗｜公務員教師等須強制打針　陳肇始：為保護市民安全

另外，中學教師和學生若分別達七成新冠疫苗接種率，將可恢復全日面授及午膳。教育局長楊潤雄則預計，9月能全面復課的學校未必太多，並否認新安排懲罰沒有打針的學生。

相關新聞：新冠疫苗｜楊潤雄料9月可全面復課學校不多　小學幼園生無法受惠

政府重新劃分高、中、低風險地區，高風險地區容許已接種疫苗的香港居民登機，中風險地區就容許香港居民及已完成接種疫苗的非本港居民來港，抗體檢測陽性更可縮短酒店檢疫期，港大感染及傳染病中心總監何栢良對安排有保留。

相關新聞：新冠疫苗｜對准高風險地區打針港人入境有保留　何栢良：內地接種率高仍有爆發

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增4宗輸入　3人曾於英國打首針復必泰-278670
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