新冠肺炎｜港增4輸入全染變種 3人曾於英國打首針復必泰

衞生署衞生防護中心今日(3日)公布，本港新增四宗輸入個案，全部於前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，並驗出帶有變種病毒，其中三人曾於英國打首針復必泰疫苗，全部至今已超過21天，但未有接種第二劑疫苗。初步確診少於五宗。

⚫ #11992：20歲女子，無病徵，曾到訪希臘，前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，驗出帶有N501Y及E484K變種病毒。她於7月1日在英國打過首針復必泰疫苗。

⚫ #11993：33歲男子，無病徵，前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，驗出帶有L452R變種病毒。他曾於7月6日在英國打過首針復必泰疫苗。

⚫ #11994：28歲女子，前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，驗出帶有L452R變種病毒，同日發病。她曾於6月9日在英國打過首針復必泰疫苗。

⚫ #11995：8歲男童，前日(1日)乘坐土耳其航空TK083從伊斯坦布爾抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，驗出帶有L452R變種病毒，同日發病。

港禁土耳其航空抵港14天

另外，鑒於以上四宗個案，衞生署引用《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者）)規例》(第599H章)，禁止土耳其航空營運的客機在明(4日)至8月17日期間從伊斯坦布爾着陸香港。

政府要求多個群組，包括公務員、醫管局員工、安老及殘疾人士院舍員工，以及中小學等員工昨日起必須強制接種新冠疫苗，否則下月起要自費檢測。食衛局長陳肇始認為，做法是保障香港市民，並重申目前未有條件大幅度放寬防疫措施。

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另外，中學教師和學生若分別達七成新冠疫苗接種率，將可恢復全日面授及午膳。教育局長楊潤雄則預計，9月能全面復課的學校未必太多，並否認新安排懲罰沒有打針的學生。

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政府重新劃分高、中、低風險地區，高風險地區容許已接種疫苗的香港居民登機，中風險地區就容許香港居民及已完成接種疫苗的非本港居民來港，抗體檢測陽性更可縮短酒店檢疫期，港大感染及傳染病中心總監何栢良對安排有保留。

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