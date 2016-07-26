新冠肺炎｜港增4宗輸入個案 東涌貨機人員赴澳洲確診

衛生防護中心表示，本港今日新增4宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例，4名患者分別為3男1女，年齡介乎26歲至77歲，當中3人來自菲律賓，1人來自巴基斯坦，全部人均無病徵，並已接種至少1劑新冠疫苗。至今本港累計12,222宗個案，包括一宗疑似病例。

4名輸入患者皆曾接種疫苗

⚫#12224：40歲男子，從巴基斯坦抵港，他在6月24日及8月6日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

⚫#12225：26歲男子，從菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店，他在5月24日及6月21日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

⚫#12226：77歲女子，從菲律賓抵港，入住九龍城富豪東方酒店。她在7月26日在菲律賓接種一劑强生疫苗。

⚫#12227：32歲男子，從菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心驗到病毒，他在7月26日在菲律賓接種一劑强生疫苗。

此外，衛生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名55歲男病人，居於東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第三座。他是一名貨機機組人員，於9月27日在港檢測呈陰性，9月28日經航班HX2017由香港前往澳洲，同日於當地抽取樣本呈陽性，沒有病徵。他於3月10日及4月6日在港接種兩劑復必泰疫苗。病人潛伏期間的在港住址已納入強制檢測公告。

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