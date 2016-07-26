新冠肺炎｜港增5宗帶變種輸入確診 均為打齊針機組人員或外傭

本港今日(29日)新增五宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種新冠疫苗及帶有L452R變異病毒株，包括兩名機組人員及三名外傭；初步確診則少於五宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12344：60歲男機組，周三(27日)乘搭維珍航空VS238從美國及英國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於3月12日及5月28日在英國接種阿斯利康疫苗

⚫ #12345：38歲女外傭，周三(27日)乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於3月22日及4月12日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12346：59歲女外傭，周三(27日)乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於5月6日及27日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12347：31歲男機組，周三(27日)乘搭俄羅斯航空貨機RU9957從俄羅斯抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於7月23日及8月13日在俄羅斯接種當地研發的「衛星五號」疫苗

⚫ #12348：40歲女外傭，周一(25日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第三日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於7月26日在菲律賓接種只須打一針的強生疫苗

樂施會早前收到政府通知，今年毅行者活動的「豁免群組聚集」申請不獲批，因此無法以一連三天的實體形式舉行。樂施會籌募經理(活動)黃玉閒表示，活動將會再次改為虛擬形式進行，參加者可於11月22日至12月12日期間的任何時間，在麥理浩徑自行起步，並可透過活動手機app瀏覽沿途資訊，並實時追蹤行蹤，以免發生意外。