新冠肺炎｜港增5宗輸入 國泰貨機男機組染疫

本港今日(27日)新增五宗新冠肺炎輸入個案，當中最少兩人被驗出帶有L452R變異病毒株、餘下兩人變種病毒檢測結果待定、一人病毒量不足無法檢測。確診者包括一名國泰航空貨機男機組，居住愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣，其潛伏期到訪地點及居住地點昨晚被納入強制檢測公告。另外，本港今日暫時錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12337：16歲男子，周一(25日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦經阿聯酋抵港，經機場抵港檢測確診，變種病毒檢測結果待定。他同行兩名家人和一個朋友被列為密切接觸者，已被送往檢疫。患者上月29日已開始咳嗽，並曾於9月9日及30日在巴基斯坦接種復必泰疫苗

⚫ #12338：40歲女子，周一(25日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦經阿聯酋抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她和#12339是家人關係。她沒有病徵，曾於7月10日及8月30日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12339：10歲女子，周一(25日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦經阿聯酋抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她和#12338是家人關係。她沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄

⚫ #12340：77歲女子，上周六(23日)乘搭大韓航空KE607從美國經韓國抵港，入住紅磡香港嘉里酒店，檢疫第三日確診，但病毒量低，無法檢驗變種病毒。她沒有病徵，曾於3月18日及4月15日在美國接種莫德納疫苗

⚫ #12341：54歲國泰航空貨機男機組10月19日在港檢測陰性，兩日後離港前往美國，至前日(25日)乘搭國泰航空CX075返港，經機場檢測結果呈陽性，變種病毒檢測結果待定。他沒有病徵，曾於3月10日及4月8日在港接種復必泰疫苗，並於8月3日在港抽取血液樣本對病毒呈陽性。患者居住愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣，其潛伏期居住地點及到訪地方納入強制檢測公告。

阿聯酋航空禁迪拜曼谷抵港兩周

另外，由於阿聯酋航空於10月25日由阿聯酋迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班EK384，有三名乘客經抵港檢測確診，衞生署遂引用第599H章禁止阿聯酋航空營運的客機，即日起至11月9日期間從迪拜和曼谷着陸香港。

政府擬取消大部分豁免檢疫群組，以作與內地通關條件。消息指，計劃取消豁免檢疫安排的人士類別，包括上市公司、銀行、證券及期貨、保險業高層及明星演員等；跨境司機、機組人員及「來港易」、「回港易」等則維持可豁免。呼吸系統專科醫生梁子超表示，現行獲豁免檢疫人士類別「五花八門」，多達40多類，認為有必要收緊有關安排，並建議改為逐個申請審批，而非豁免整個類別。

香港經貿商會會長李秀恒形容，取消豁免檢疫安排屬於「陣痛」，料對外商影響不大，但若能與內地通關應「兩者取其輕」。

本港昨日(26日)多16個地點被納入強制檢測公告，包括一名今日確診的國泰航空貨機機組人員，潛伏期居住及到訪的地點。