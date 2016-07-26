新冠肺炎｜港增5宗輸入個案 疫苗「即日籌」周三起擴展至所有合資格接種者

衛生防護中心表示，本港新增5宗新冠肺炎確診個案，全部是輸入病例。5名患者分別為3男2女，年齡20歲至56歲，分別由美國、緬甸、菲律賓和肯亞抵港，其中兩人4月時在香港接種兩劑復必泰疫苗，1人在菲律賓接種過科興疫苗，1人曾在巴基斯坦接種國藥疫苗。至今本港累計12,166宗確診病例，包括12,165宗確診個案和1宗疑似個案。

新增個案情況如下：

⚫#12167，20歲男，從緬甸抵港，無病徵，在西營盤華美達海景酒店檢疫。

⚫#12168，51歲女，從美國抵港，無病徵，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫，在4月17日及5月21日在香港接種兩劑復必泰疫苗，在8月14日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

⚫#12169，56歲男，從美國抵港，有病徵，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫，在4月25日及5月26日在香港接種兩劑復必泰疫苗，在8月14日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

⚫#12170，53歲女，從菲律賓抵港，無病徵，在東涌香港東涌福朋喜來登酒店檢疫，在6月14日及7月12日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

⚫#12171，38歲男，從肯亞抵港，有病徵，在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，在6月8日及7月20日在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗。

此外，政府公布經評估實際情況後，由本周三(22日)起將新冠疫苗接種中心的「即日籌」安排擴展至所有合資格接種人士。21間社區疫苗接種中心將提供「即日籌」，只要尚有剩餘接種名額，市民便可即場接種疫苗，毋須預約。

「即日籌」在9月和10月的派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止，由11月起，「即日籌」會在接種中心開放前15分鐘開始派發。

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