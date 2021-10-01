新冠肺炎｜港增5宗輸入個案 患者皆打兩劑疫苗

衛生防護中心表示，本港今日新增5宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例，本地維持零確診。5名患者分別為3男2女，年齡介乎29歲至71歲，當中2人來自印度、1人來自菲律賓，餘下2人分別來自德國和法國，全部人均無病徵，並已打齊兩劑新冠疫苗。至今本港累計12,232宗個案，包括一宗疑似病例。

1人在港打科興 7月曾驗出抗體

⚫#12228：71歲男子，從印度抵港，他在6月21日及7月25日在印度接種兩劑Covishield疫苗。

⚫#12229：62歲女子，從印度抵港，她在5月12日及7月24日在印度接種兩劑Covishield疫苗。

⚫#12230：33歲女子，從菲律賓抵港，她在6月25日及7月28日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

⚫#12231：41歲男子，從德國抵港，入住西營盤華美達海景酒店檢疫，他在3月19日及4月16日在香港接種科興疫苗，7月8日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

⚫#12232：29歲男子，從法國抵港，入住西營盤華大盛品酒店檢疫，他在6月7日及6月29日在法國接種復必泰疫苗。

過去14天(9月18日至10月1日）)，本港累計有69宗確診個案，全屬輸入個案。

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