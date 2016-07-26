新冠肺炎｜港增5輸入 男船員檢測呈陽性已離港

本港今日(12日)新增五宗新冠肺炎輸入個案，全部均沒有接種新冠疫苗紀錄。另外，初步確診少於五宗。

⚫ #12022：43歲男船員，前日(10日)乘搭阿聯酋航空EK384從泰國曼谷抵港，無病徵，於機場採樣對病毒測試呈陽性，L452R及E484K變異病毒株檢測結果待定。

⚫ #12023：38歲男船員，8月8日經貨船Asia Energy從南韓抵港，於上月12日已經出現病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株，目前已被送往醫院治理。

⚫ #12024：55歲女子，8月8日乘搭瑞士航空LX138從瑞士蘇黎世抵港，無病徵，入住尖沙咀香港喜來登酒店期間確診，被驗出帶有L452R變異病毒株，與個案#12025屬於同家庭。

⚫ #12025：14歲男童，8月8日乘搭瑞士航空LX138從瑞士蘇黎世抵港，無病徵，入住尖沙咀香港喜來登酒店期間確診，被驗出帶有L452R變異病毒株，與個案#12024屬於同家庭。

⚫ #12026：35歲男船員，昨日(11日)經貨船Bedford Castle從新加坡抵港，其繳交的樣本病毒檢測結果呈陽性，惟他昨日已離開本港，他被驗出帶有L452R變異病毒株，未清楚有否出現病徵。

3地方明須強檢

因應涉及變異病毒株確診本地個案的檢測及檢疫安排，衛生防護中心提醒與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測。他們需自我監察直至21日屆滿。中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(13日)遵從強制檢測公告進行檢測。

⚫ 紅磡愛景街8號海濱南岸第6座

⚫ 西營盤德輔道西321號瑧璈

⚫ 西營盤干諾道西82-87號海景大廈。

另外，有傳媒揭發有人被連續注射兩劑疫苗，專家稱若無持續不適，該人仍須於21天後打第三針。

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食衛局昨晚公布，多3名少年接種復必泰疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎，另有3人打針後14天內死亡。

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