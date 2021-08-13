新冠肺炎｜港增5輸入涉兩外傭 六旬婦在港打齊兩針科興

本港今日(13日)新增五宗新冠肺炎輸入個案，包括兩名外傭，而昨日確診、入住尖沙咀香港喜來登酒店的兩名患者，其家庭再增一人染疫。另外初步確診少於五宗。

⚫ #12027：52歲女外傭，上月25日乘搭斯里蘭卡航空UL896從斯里蘭卡抵港，無病徵，被驗出帶有N501Y變異病毒株，入住尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診。她沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12028：24歲女子，8月9日乘搭卡塔爾航空QR818從坦桑尼亞經多哈抵港，無病徵，在機場採樣對病毒呈陽性，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12029：16歲少女，8月8日乘搭瑞士航空LX138從瑞士蘇黎世抵港，無病徵，入住尖沙咀香港喜來登酒店檢疫期間確診，為昨日確診的#12024、#12025家人，變種病毒檢測結果待定。她沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12030：69歲女子，8月3日乘搭國泰航空CX881從美國洛杉磯抵港，於8月11日發病，入住赤鱲角富豪機場酒店檢疫期間確診，變種病毒檢測結果待定。他曾於4月7日及5月5日在港接種兩劑科興疫苗。

⚫ #12031：33歲男外傭，8月9日乘搭孟加拉航空從孟加拉達卡抵港，無病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株，入住九龍城富豪東方酒店檢疫期間確診。他沒有疫苗接種紀錄。

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食環署食安中心昨於土瓜灣街市「華記鮮魚」出售的進口魚及其外包裝，檢驗出新冠病毒，呼吸系統科專科醫生梁子超估計，最大機會是在冷凍鏈輸入涉事食品，促請政府追蹤同批次的食物，以及曾接觸相關食品的工作人員。

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66歲男子早前在屯門友愛體育館接種中心被連續注射兩劑復必泰疫苗，有接種中心負責人表示，每名護士打百多針，相信工作疲勞是人之常情。病人組織則建議接種中心讓護士定期休息。

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