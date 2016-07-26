新冠肺炎｜港增5輸入均帶變種病毒 卡塔爾航空禁多哈抵港至月底

本港今日(18日)新增5宗新冠肺炎輸入個案，全部均沒有病徵、帶有L452R變異病毒株，以及已接種最少一針新冠疫苗。另外，今日暫時錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12301：29歲男子，前日(16日)乘搭芬蘭航空AY101從英國經芬蘭抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於4月28日及6月7日在港接種復必泰疫苗，並於9月21日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12302：59歲男子，前日(16日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於7月5日及8月1日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12303：48歲男子，前日(16日)乘搭卡塔爾航空QR818從加納、卡塔爾抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於3月5日及4月7日在港接種科興疫苗

⚫ #12304：44歲男子，前日(16日)乘搭卡塔爾航空QR818從尼日利亞經多哈抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於9月29日在尼日利亞接種阿斯利康疫苗

⚫ #12305：41歲男子，上周四(14日)乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，檢疫第3日提交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於6月23日及7月14日在菲律賓接種復必泰疫苗

卡塔爾航空禁多哈抵港至月底

另外，由於卡塔爾航空分別於上周三(13日)及上周六(16日)由卡塔爾多哈飛抵香港的兩班QR818航班，各有兩名乘客(#12285、#12288、#12303、#12304)經抵港檢測確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)，禁止卡塔爾航空營運的客機即日起至10月31日期間從多哈着陸香港。

衞生防護中心提醒，與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(19日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 沙田翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣

全國人大常委會本月底將於北京舉行會議，全國人大常委譚耀宗上周接獲內地通知，由於本港近期出現一宗源頭不明個案，因此拒絕他出席會議。譚耀宗對決定表示理解，認為內地對個案追蹤工作嚴謹，並預料設有追蹤功能的健康碼為中港通關的重點。全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰則認為，今次是中央表態不滿本港防疫措施，質疑港府外防輸入方面有不少漏洞，尤其是對影星、領事的豁免檢疫權，令內地無法安心。

本港正與內地商討通關事宜，惟接二連三出現走漏個案，最近更出現源頭不明確診。呼吸系統專科醫生梁子超表示，港府聲稱嚴守外防輸入把關，卻接連有走漏的情況，他批評完全看不見成效。他又指，與內地通關實施「健康碼」只是補救措施，強調並非萬能，「唔係嘅話內地、澳門就唔會一直都有爆發啦」。