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新冠肺炎｜港增5輸入均帶變種病毒　卡塔爾航空禁多哈抵港至月底
6 小時前
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新冠肺炎新型肺炎輸入個案初步確診通關健康碼安心出行譚耀宗田北辰梁子超
新冠肺炎｜港增5輸入均帶變種病毒　卡塔爾航空禁多哈抵港至月底
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本港今日(18日)新增5宗新冠肺炎輸入個案，全部均沒有病徵、帶有L452R變異病毒株，以及已接種最少一針新冠疫苗。另外，今日暫時錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12301：29歲男子，前日(16日)乘搭芬蘭航空AY101從英國經芬蘭抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於4月28日及6月7日在港接種復必泰疫苗，並於9月21日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12302：59歲男子，前日(16日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於7月5日及8月1日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12303：48歲男子，前日(16日)乘搭卡塔爾航空QR818從加納、卡塔爾抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於3月5日及4月7日在港接種科興疫苗

⚫ #12304：44歲男子，前日(16日)乘搭卡塔爾航空QR818從尼日利亞經多哈抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於9月29日在尼日利亞接種阿斯利康疫苗

⚫ #12305：41歲男子，上周四(14日)乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，檢疫第3日提交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於6月23日及7月14日在菲律賓接種復必泰疫苗

卡塔爾航空禁多哈抵港至月底

另外，由於卡塔爾航空分別於上周三(13日)及上周六(16日)由卡塔爾多哈飛抵香港的兩班QR818航班，各有兩名乘客(#12285、#12288、#12303、#12304)經抵港檢測確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)，禁止卡塔爾航空營運的客機即日起至10月31日期間從多哈着陸香港。

衞生防護中心提醒，與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(19日)遵從強制檢測公告進行檢測： 

⚫ 沙田翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣

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譚耀宗(左)被拒參與人大會議，田北辰(右)料中央表態不滿港防疫。(資料圖片)

通關｜譚耀宗被拒參與人大會議　田北辰料中央表態不滿港防疫

全國人大常委會本月底將於北京舉行會議，全國人大常委譚耀宗上周接獲內地通知，由於本港近期出現一宗源頭不明個案，因此拒絕他出席會議。譚耀宗對決定表示理解，認為內地對個案追蹤工作嚴謹，並預料設有追蹤功能的健康碼為中港通關的重點。全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰則認為，今次是中央表態不滿本港防疫措施，質疑港府外防輸入方面有不少漏洞，尤其是對影星、領事的豁免檢疫權，令內地無法安心。

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本港正與內地商討通關事宜，惟接二連三出現走漏個案。(資料圖片)

通關｜斥外防輸入看不見成效　梁子超：健康碼非萬能

本港正與內地商討通關事宜，惟接二連三出現走漏個案，最近更出現源頭不明確診。呼吸系統專科醫生梁子超表示，港府聲稱嚴守外防輸入把關，卻接連有走漏的情況，他批評完全看不見成效。他又指，與內地通關實施「健康碼」只是補救措施，強調並非萬能，「唔係嘅話內地、澳門就唔會一直都有爆發啦」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增5輸入均帶l452r　卡塔爾航空禁多哈抵港至月底-289035
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