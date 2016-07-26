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新冠肺炎｜港增6宗打齊針輸入　德國酒店疑爆疫傳染國泰機師
38 分前
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新冠肺炎新型肺炎輸入個案初步確診青衣藍澄灣國泰航空德國法蘭克福
新冠肺炎｜港增6宗打齊針輸入　德國酒店疑爆疫傳染國泰機師
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德國「Hyatt Regency Mainz」懷疑出現群組爆發。(網上圖片)

本港今日(15日)新增六宗新冠肺炎輸入個案，包括昨晚公布初步陽性的青衣藍澄灣36歲男住戶(#12388)，上周四(11日)從南非返港，經機場抵港檢測呈陰性，至入住檢疫酒店後才檢出陽性，帶有N501Y變異病毒株。由於他潛伏期間曾居住青衣藍澄灣5座，有關地點昨晚已納入強制檢測公告。本港今日暫錄得少於五宗初步確診個案。

另外，早前確診的三名國泰航空貨機機師(#12376、#12378及#12387)，衞生防護中心表示，首兩宗個案本月1日在德國法蘭克福入住同一間酒店「Hyatt Regency Mainz」，兩人均報稱沒有離開房間，以及沒有參與任何聚集活動；餘下一宗個案則於兩日後(13日)入住，聲稱期間沒有離開房間，和沒有與另外兩名患者接觸。

流行病學調查顯示，三人可能在該酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組。中心已隨即通知德國衞生當局，以跟進相關情況，並立即通知國泰航空。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12388：36歲男子，上月22日在港檢測呈陰性，翌日離港前往南非，至上周四(11日)乘搭卡塔爾航空QR818從南非返港，經機場抵港檢測亦呈陰性，其後入住赤鱲角富豪機場酒店，檢疫第三日確診，被驗出帶有N501Y變異病毒株。他沒有病徵，並曾於5月13日及6月4日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12389：24歲男子，上周四(11日)乘搭卡塔爾航空QR818從德國經卡塔爾抵港，入住中環香港置地文華東方酒店，檢疫第三日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他上周六(13日)出現頭痛、流鼻水，曾於5月2日及24日在港接種復必泰疫苗，並於10月6日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12390：68歲男子，上周六(13日)乘搭國泰航空CX746從荷蘭、德國經從阿聯酋抵港，經機場抵港檢測確診，變種病毒結果待定。他沒有病徵，曾於3月14日及4月10日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12391：24歲男子，上周六(13日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他上機前三日(10日)出現流鼻水，曾於5月5日及26日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12392：23歲男子，上周六(13日)乘搭土耳其航空TK083從巴基斯坦經土耳其抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他與#12393為表兄弟，同行還有一名家人被送往檢疫。患者沒有病徵，曾於5月25日及6月15日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12393：17歲男子，上周六(13日)乘搭土耳其航空TK083從巴基斯坦經土耳其抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他與#12392為表兄弟，同行還有一名家人被送往檢疫。患者沒有病徵，曾於5月23日及6月13日在港接種復必泰疫苗

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強制檢測｜青衣藍澄灣男住戶初確　6個指明地點納公告(附日期時間)

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青衣藍澄灣男住戶從南非返港後確診。(資料圖片)

新冠肺炎｜德國返港機師5日3確診　梁子超倡機組檢疫14天才准返社區

對於國泰航空三名免檢疫機師確診，呼吸系統專科醫生梁子超認為，做法只屬緊急應變，政府應重新審視機組豁免檢疫的安排，包括要求他們重返社區前必須於酒店隔離14天。另外，檢疫酒店「東涌福朋喜來登酒店」上周懷疑出現空氣傳播，兩名曾於上址入住相鄰房間的男子，先後驗出基因100%相同的Delta+變種病毒。梁子超建議，檢疫酒店應盡量安排「隊列收人」，讓同一日抵港的旅客入住同一層，以免有快完成檢疫的旅客被新入住者感染，從而讓病毒流入社區。他續指，由於Delta病毒約於7日內發病，在「隊列收人」下即使首7天出現交叉感染，仍有14天時間隔離觀察。

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國泰航空5日內有三名從德國法蘭克福返港的免檢疫機師確診。(資料圖片)

新冠疫苗｜專家今商調低科興接種門檻至3歲　崔俊明：數據非常不足

科興早前申請調低接種年齡門檻至3歲，衞生署轄下聯合科學委員會今日下午將會商討有關申請。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明憂慮，兒童接種科興的數據「非常非常少」，若專家建議調低年齡，必須提供充足理據。

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科興早前申請調低接種年齡門檻至3歲，衞生署轄下聯合科學委員會今日下午將會商討有關申請。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增6宗打齊針輸入　德國酒店疑爆疫傳染國泰機師-293043
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