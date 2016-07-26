新冠肺炎｜港增6宗打齊針輸入 德國酒店疑爆疫傳染國泰機師

本港今日(15日)新增六宗新冠肺炎輸入個案，包括昨晚公布初步陽性的青衣藍澄灣36歲男住戶(#12388)，上周四(11日)從南非返港，經機場抵港檢測呈陰性，至入住檢疫酒店後才檢出陽性，帶有N501Y變異病毒株。由於他潛伏期間曾居住青衣藍澄灣5座，有關地點昨晚已納入強制檢測公告。本港今日暫錄得少於五宗初步確診個案。

另外，早前確診的三名國泰航空貨機機師(#12376、#12378及#12387)，衞生防護中心表示，首兩宗個案本月1日在德國法蘭克福入住同一間酒店「Hyatt Regency Mainz」，兩人均報稱沒有離開房間，以及沒有參與任何聚集活動；餘下一宗個案則於兩日後(13日)入住，聲稱期間沒有離開房間，和沒有與另外兩名患者接觸。

流行病學調查顯示，三人可能在該酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組。中心已隨即通知德國衞生當局，以跟進相關情況，並立即通知國泰航空。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12388：36歲男子，上月22日在港檢測呈陰性，翌日離港前往南非，至上周四(11日)乘搭卡塔爾航空QR818從南非返港，經機場抵港檢測亦呈陰性，其後入住赤鱲角富豪機場酒店，檢疫第三日確診，被驗出帶有N501Y變異病毒株。他沒有病徵，並曾於5月13日及6月4日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12389：24歲男子，上周四(11日)乘搭卡塔爾航空QR818從德國經卡塔爾抵港，入住中環香港置地文華東方酒店，檢疫第三日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他上周六(13日)出現頭痛、流鼻水，曾於5月2日及24日在港接種復必泰疫苗，並於10月6日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12390：68歲男子，上周六(13日)乘搭國泰航空CX746從荷蘭、德國經從阿聯酋抵港，經機場抵港檢測確診，變種病毒結果待定。他沒有病徵，曾於3月14日及4月10日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12391：24歲男子，上周六(13日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他上機前三日(10日)出現流鼻水，曾於5月5日及26日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12392：23歲男子，上周六(13日)乘搭土耳其航空TK083從巴基斯坦經土耳其抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他與#12393為表兄弟，同行還有一名家人被送往檢疫。患者沒有病徵，曾於5月25日及6月15日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12393：17歲男子，上周六(13日)乘搭土耳其航空TK083從巴基斯坦經土耳其抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他與#12392為表兄弟，同行還有一名家人被送往檢疫。患者沒有病徵，曾於5月23日及6月13日在港接種復必泰疫苗

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對於國泰航空三名免檢疫機師確診，呼吸系統專科醫生梁子超認為，做法只屬緊急應變，政府應重新審視機組豁免檢疫的安排，包括要求他們重返社區前必須於酒店隔離14天。另外，檢疫酒店「東涌福朋喜來登酒店」上周懷疑出現空氣傳播，兩名曾於上址入住相鄰房間的男子，先後驗出基因100%相同的Delta+變種病毒。梁子超建議，檢疫酒店應盡量安排「隊列收人」，讓同一日抵港的旅客入住同一層，以免有快完成檢疫的旅客被新入住者感染，從而讓病毒流入社區。他續指，由於Delta病毒約於7日內發病，在「隊列收人」下即使首7天出現交叉感染，仍有14天時間隔離觀察。

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