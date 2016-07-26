新冠肺炎｜港增6宗打齊針輸入 蒙古韓國抵港家庭全染疫

本港今日(23日)新增六宗新冠肺炎輸入個案，全部均完成接種新冠疫苗，當中最少五人被驗出帶有L452R變異病毒株。確診者中包括一名35歲男子，為早前確診者的密切接觸者，其同行共四人已全部確診。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12320：35歲男子，周日(17日)乘搭國泰航空CX419從蒙古、韓國抵港，為早前3歲女童的密切接觸者，同行的全部密切接觸者均已確診。患者在公立醫院陪伴染疫女童被發現確診，並驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於3月21日及4月11日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12321：48歲男船員，周二(19日)乘搭荷蘭航空KL819從從烏克蘭經荷蘭抵港，為昨日確診的35歲男船員的密切接觸者，當時已被送往竹篙灣檢疫中心，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於7月16日及8月11日在烏克蘭接種復必泰疫苗

⚫ #12322：30歲女外傭，周二(19日)乘搭國泰航空CX776從印尼抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於8月10日及9月7日在印尼接種科興疫苗

⚫ #12323：51歲男子，周二(19日)乘搭國泰航空CX272從英國抵港，入住紅磡香港嘉里酒店確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於4月26日及5月17日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12324：47歲男子，周二(19日)乘搭國泰航空CX252從法國、意大利、英國抵港，入住紅磡香港嘉里酒店確診，變種病毒結果待定。他昨日(22日)發病，曾於3月19日及4月9日在港接種復必泰疫苗，並於9月7日在港抽取血液樣本對抗提呈陽性

⚫ #12325：69歲男子，周日(17日)乘搭維珍航空VS206從英國抵港，入住西營盤華美達海景酒店確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於2月7日及4月23日在英國接種阿斯利康疫苗

本港昨日(22日)多4個地點被納入強制檢測公告，包括一名於澳洲確診的港航機組在潛伏期間所居住的大廈。

皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪一名40歲男船員本周二採樣檢測，兩日後才驗出陽性。衞生防護中心昨日(22日)晚上公布，將個案正式列為外地確診復陽，而其工作的郵輪被勒令停航21日，至下月11日才可重新接待乘客。郵輪公司今日(23日)發表聲明，明日出發的4晚海上遊航將會取消，而全體船員周四接受的第二次檢測結果均為陰性。

外傭來港工作需要到指定檢疫設施隔離，目前港府正提供荃灣絲麗酒店和竹篙灣檢疫中心共1,409間房。勞工處今日(23日)宣布，青衣華逸酒店11月1日起將會開放為指定檢疫設施，供抵港外傭隔離，共提供500間房，每晚房價650元。外傭僱主及職業介紹所可於下周一(25日)上午9時30分起預約，但有別於竹篙灣中心預約安排，今次需要在青衣華逸酒店的網上預約系統預訂，而非勞工處提供的網站。