新冠肺炎｜港增6宗輸入 最少4人帶變種病毒

本港今日(21日)新增6宗新冠肺炎輸入個案，當中4人被驗出帶有L452R變異病毒株，其中兩名患者(#12312及#12314)為前日(19日)確診3歲女童的密切接觸者，早前已被送往竹篙灣檢疫中心，其後確診。另外，本港今日暫錄得少於5宗初步確診。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12312：38歲女子，上周日(17日)乘搭國泰航空CX419從從蒙古、韓國抵港，為前日(19日)確診的3歲女童(#12307)的密切接觸者，被送往竹篙灣檢疫中心後確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於3月21日及4月11日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12313：50歲女子，上周日(17日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店，檢疫第3日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她前日(19日)發病，曾於6月28日及7月19日在菲律賓接種復必泰疫苗

⚫ #12314：1歲男童，上周日(17日)乘搭國泰航空CX419從從蒙古、韓國抵港，為前日(19日)確診的3歲女童(#12307)的密切接觸者，被送往竹篙灣檢疫中心後確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄

⚫ #12315：35歲男船員，前日(19日)乘搭荷蘭航空KL819從從烏克蘭經荷蘭抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄

⚫ #12316：41歲女外傭，上周日(17日)乘搭加魯達印尼航空GA876從印尼抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第3日確診，但病毒量不足無法檢驗變種病毒。她沒有病徵，曾於6月8日及9月4日在印尼接種阿斯利康疫苗

⚫ #12317：60歲男子，上周日(17日)乘搭印度航空AI1314從尼泊爾經印度抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店，檢疫第3日確診，變種病毒檢測待定。他沒有病徵，曾於7月27日在尼泊爾接種只須打一針的強生疫苗

衞生防護中心提醒，與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(22日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 西灣河太康街38號嘉亨灣第1座

疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅透露，港大早前就新冠疫苗「溝針」進行研究，混合接種復必泰和科興疫苗，初步發現有效，但部分抗體測試上未完成，稍後會有更詳盡的數據，但強調溝針的安全上「絕對無問題」。