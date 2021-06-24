新冠肺炎｜港增7宗變種病毒個案 包括一宗本地源頭不明個案再現

衛生防護中心表示，本港過去一日新增7宗新冠肺炎確診個案，全部帶有L452R的變種病毒株，當中6宗屬輸入個案，涉及4宗英國及2宗印尼抵港人士，以及1宗暫列為本地源頭不明個案，是本港連續16日本地個案「清零」後，再現源頭不明的本地病例。患者及其家人並無接種新冠疫苗，當局呼籲市民盡快打針，加強保護。至今本港累計病例增至11,906宗。

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新增一宗本地源頭不明個案，是昨日初步確診的27歲男子，他與父母同住大埔運頭塘邨運亨樓，在港航任職機場地勤，平時工作包括接待貨運機組人員，亦有在大埔新達廣場兼職客戶服務工作。他在周日(20日)發病，昨日確診，患者最後一日機場上班是本月16日，17日有返回機場與數十名同事離職前拍照，18日有到東涌黃泥屋村金泰屋與家人食飯，在新達廣場最後上班日是本月22日。新達廣場、機場客運大樓、運頭塘商場等多處已被納入強制檢測。

家人暫無確診

男患者近期無外遊，父親有少些咳嗽，惟病毒檢測呈陰性，其餘家人暫時無病徵。他的父親在大角咀從事五金工作，母親在沙田港鐵站做清潔工作，姐姐是大埔卍慈中學教師，姪女在大埔浸信會幼稚園就讀，兩間學校已停課清潔。目前有180多名密切接觸者接受檢測。

至於，約2,100名大埔運頭塘邨運亨樓的居民已完成強制檢測，並沒發現確診個案。