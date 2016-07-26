新冠肺炎｜港增7宗輸入 禁尼泊爾航空加德滿都抵港兩周

本港今日(4日)新增七宗新冠肺炎輸入個案，包括兩名Nicolaos A貨船船員。衞生防護中心表示，船隻目前仍在香港水域，同船其餘19名船員需要留在船上檢疫21天。本港今日暫錄得少於5宗初步確診。

另外，由於尼泊爾航空周二(2日)的RA409航班，有兩名乘客經機場抵港檢測確診(#12360及#12362)及一名乘客未能符合第599H章指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機今日起至10月17日期間從加德滿都着陸香港。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12359：44歲女子，上周一(10月25日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦經阿聯酋抵港，入住葵涌香港荃灣帝盛酒店，檢疫第9日確診，被驗出帶有N501Y變異病毒株。她沒有病徵，曾於5月23日及6月28日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12360：40歲女子，周二(2日)乘搭尼泊爾航空RA409從尼泊爾抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於7月18日及8月7日在尼泊爾接種國藥疫苗

⚫ #12361：46歲女子，上月22日乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦經阿聯酋抵港，入住九龍城富豪東方酒店，檢疫第12日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於6月21日及7月19日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12362：40歲男子，周二(2日)乘搭尼泊爾航空RA409從尼泊爾抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他出發前一日出現喉嚨痛、咳嗽、呼吸急促，並曾於3月21日及4月11日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12363：37歲女外傭，周二(2日)乘搭國泰航空CX776從印尼抵港，經機場抵港檢測確診，病毒量太低，無法檢驗變種病毒。她沒有病徵，曾於6月23日及7月21日在印尼接種科興疫苗

⚫ #12364：49歲男船員，昨日(3日)隨船隻Nicolaos A從印尼抵港，在船上採集的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄

⚫ #12365：35歲男船員，昨日(3日)隨船隻Nicolaos A從印尼抵港，在船上採集的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄

屬於特定組別的市民下周四(11日)起可陸續接種第三針新冠疫苗，醫管局表示，會向免疫力弱的病人發出證明書，以供接種第三劑加強劑。對於本港疫苗數量是否足夠打第三針，食物及衞生局長陳肇始重申，政府一直有預藥廠密切聯絡，會視乎用量決定增購疫苗。

另外，對於市民進入公立醫院必須掃瞄「安心出行」，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻重申會採取彈性安排，必定會以病人利益為先，如病人「真係好急」可以待接受治療後「再諗返係咪需要再掃返」。

昨日有報道指，當局正研究在機場分隔中國內地及外地的抵港旅客，陳肇始今日於港台節目確認有關消息，並重申機場屬於高風險地區，局方一直有研究如何採取有效分隔措施，包括分開轉機客等。

市民進入政府場所必須使用「安心出行」，安排生效首日有多名公務員涉使用假app「安心回家」被補。公務員事務局長聶德權今日回應事件時指，情況不可接受，重申使用假app涉及虛假文書，屬於干犯嚴重罪行。被問到公務員使用假app會否很大機會失去工作，聶德權明言「當然啦。」

聶德權亦提到，政府本月底將推出疫苗流動車，到不同屋邨為街坊及長者接種疫苗。

本港昨日多7個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在11月5日或之前完成病毒測試。其中，一個儲存在葵涌嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫(香港)有限公司的進口冷藏烏賊及其內包裝樣本，在預防性檢測中驗出對新型肺炎病毒呈陽性。為謹慎起見，該指明地方會被納入強制檢測公告，已完成接種新冠疫苗人士亦不獲豁免。