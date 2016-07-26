新冠肺炎｜港增7打齊針輸入 3外傭入住指定檢疫設施確診

本港今日(5日)新增7宗新冠肺炎輸入個案，全部帶有L452R或N501Y變異病毒株，並曾打齊新冠疫苗，包括三名外傭於指定檢疫設施確診；另錄得少於5宗初步確診。

⚫ #12237：46歲女子，前日(3日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，同日發病，經機場抵港檢測確診，並驗出帶有L452R變異病毒株。她於5月18日及7月26日在巴基斯坦接種阿斯利康疫苗

⚫ #12238：24歲女外傭，上月22日乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第12日繳交的樣本確診，並驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，於7月2日及30日在菲律賓接種復必泰疫苗

⚫ #12239：19歲男子，上周五(1日)乘搭阿聯酋航空EK384從印度抵港，入住葵涌香港荃灣帝盛酒店，檢疫第3日繳交的樣本確診，並驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，於6月9日及7月17日在印度接種當地生產的阿斯利康(Covishield)疫苗

⚫ #12240：44歲女外傭，上周五(1日)乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施香港荃灣絲麗酒店，檢疫第3日繳交的樣本確診，並驗出帶有N501Y變異病毒株。她沒有病徵，於7月19日及8月10日在菲律賓接種復必泰疫苗

⚫ #12241：40歲男子，上月21日乘搭卡塔爾航空QR818從肯亞抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，檢疫第13日繳交的樣本確診，並驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，於5月20日及6月22日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12242：40歲男子，上月21日乘搭卡塔爾航空QR818從埃及抵港，入住北角華美達盛景酒店，直至上周五(1日)發病，並於檢疫第13日繳交的樣本確診，以及驗出帶有N501Y變異病毒株。他於6月18日及7月19日在印度接種阿斯利康疫苗

⚫ #12243：31歲女外傭，上月22日乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第12日繳交的樣本確診，並驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，於7月28日菲律賓接種只須打一針的強生疫苗

另外，衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(6日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 淺水灣南灣道61號華景園1座