新冠肺炎｜港增9輸入涉兩外傭 加拿大航空禁溫哥華抵港兩周

本港今日(15日)新增9宗新冠肺炎輸入個案，當中最少8人(#12283-#12290)被驗出帶有L452R或N501Y變異病毒株，包括兩名外傭；至於餘下的3歲女童變種病毒檢測結果待定，但有於其同行的母親(#12283)帶有L452R變異病毒株，料她同樣亦染有變種病毒。另外，本港今日暫時錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12283：39歲女子，周日(10日)乘搭國泰航空CX288從俄羅斯抵港，入住何文田香港九龍維景酒店，檢疫第3日提交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於6月22日及7月13日在俄羅斯接種當地研發的衛星五號疫苗

⚫ #12284：29歲女外傭，周日(10日)乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施香港荃灣絲麗酒店，檢疫第3日提交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於6月11日及7月12日在菲律賓接種復必泰疫苗

⚫ #12285：41歲男子，前日(13日)乘搭卡塔爾航空QR818從埃及抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄

⚫ #12286：63歲女子，上月28日乘搭印度航空AI1314從印度抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，檢疫第16日提交的樣本確診，被驗出帶有N501Y變異病毒株。她沒有病徵，曾於7月12日及9月7日在印度接種當地生產的阿斯利康(Covishield)疫苗

⚫ #12287：68歲女子，前日(13日)乘搭加拿大航空AC007從加拿大抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於3月16日及5月30日在加拿大接種復必泰疫苗

⚫ #12288：5歲女童，周二(12日)發病，翌日與母親乘搭卡塔爾航空QR818從馬爾代夫抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有疫苗接種紀錄，其母親已被送往檢疫中心接受醫學觀察

⚫ #12289：38歲女子，前日(13日)乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，同日發病，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她曾於5月20日及8月9日在菲律賓接種阿斯利康疫苗

⚫ #12290：39歲男子，上月30日乘搭塔新航空UK6401從印度抵港，為10月2日確診的患者(#12229)的密切接觸者，當時被送往竹篙灣檢疫中心，至昨日提交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於6月7日及7月12日在印度接種當地生產的阿斯利康(Covishield)疫苗

⚫ #12291：3歲女童，為#12283的女兒，周日(10日)乘搭國泰航空CX288從俄羅斯抵港，入住何文田香港九龍維景酒店，檢疫第1日提交的樣本呈陽性，變種病毒檢測待定。她沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄

加拿大航空明起禁溫哥華抵港兩周

由於加拿大航空於10月13日由加拿大溫哥華飛抵香港的航班AC007，有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止加拿大航空營運的客機在10月16日至29日期間從加拿大溫哥華着陸香港。

另外，衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(16日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 銅鑼灣重士街8號雋琚

⚫ 尖沙咀漢口中心C座

⚫ 大埔天賦海灣3期－海鑽10座

本港目前有三間公立醫院設置新冠疫苗注射站，供覆診病人即場接種復必泰疫苗。政府今日(15日)公布，再多四間公立醫院下周一(18日)將設注射站，包括東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院，以便在醫院覆診的病人和訪客，在毋須預約下即時接種復必泰疫苗。另外，食物及衞生局長陳肇始表示，衞生署轄下的聯合科學委員會將盡快再次開會檢視第三針的詳細安排，包括是否應「溝針」接種。

食物及衞生局表示，在早前確診、感染源頭不明的機場貨運男工(#12258)曾使用的職員休息室中，再有環境樣本對病毒檢測呈陽性，因此有關地點再被納入強制檢測公告，而且涵蓋日子較周一(11日)首次納入公告時更長。

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