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新冠肺炎｜港增三宗輸入個案　兩男染變種海濱南岸瑧璈須強檢
11 分前
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新冠肺炎變種病毒輸入個案荷蘭紅磡海濱南岸美國西營盤瑧璈
新冠肺炎｜港增三宗輸入個案　兩男染變種海濱南岸瑧璈須強檢
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55歲荷蘭抵港男居住的紅磡海濱南岸6座須納入強檢公告。 (資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日(2日)公布，本港新增三宗輸入個案。

⚫ #11989：55歲男子，無病徵，居住紅磡海濱南岸6座，7月10日病毒檢測呈陰性，翌日離港，於前日(7月31日)由荷蘭乘搭荷蘭航空KL819返港，同日於機場採樣病毒檢測呈陽性，帶有L452R變種病毒株。他曾於3月20日及4月10日在香港打過兩針復必泰疫苗，7月5日在香港接受抗體測試呈陽性。

⚫ #11990：43歲男子，無病徵，由阿聯酋抵港，於九龍城富薈馬頭圍酒店檢疫期間確診，曾於5月19日及6月1日在香港打過兩針復必泰疫苗。

⚫ #11991：36歲女子，無病徵，居住西營盤「瑧璈」，7月14日病毒檢測呈陰性，兩日後離港前往美國，於昨日(1日)乘搭國泰航空CX883返港，同日於機場採樣病毒檢測呈陽性，帶有N501Y變種病毒株。他曾於3月21日及4月12日在香港打過兩針復必泰疫苗，7月12日在香港接受抗體測試呈陽性。

8個地方納入強檢

中心指，由於兩名男患者(#11989、#11981)於潛伏期絕大部分時間在外地逗留，很大可能最近於當地感染，因此將此兩宗個案列作輸入個案。該兩人過去21天曾在香港居住，其住所及曾到訪的地方昨晚已納入強檢公告，任何人在7月11日至8月1日期間，曾在紅磡海濱南岸6座及西營盤「瑧璈」逗留超過兩小時需要強檢，而曾於上述日子在其餘六個地點逗留超過一個小時需要強檢。有關人士需要於明日(3日)或之前接受檢測；若在7月30日至8月1日期間已接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須再接受檢測。

與兩名患者相關並納入強檢公告的地方包括：

⚫ 紅磡海濱南岸6座
⚫ 西營盤「瑧璈」
⚫ 太古城中心第4期4樓403-411室裕利安宜香港有限公司
⚫ 中環雲咸街「SOZO Hair Design」
⚫ 鰂魚涌安盛臺「芽莊越式料理」
⚫ 石塘咀皇后大道西「CrossFit Cavaliers」
⚫ 中環大館「樂茶軒」
⚫ 中環雲咸街「Chaiwala」

另外，未接種新冠疫苗的公務員今日起須每兩周接受檢測，下月初起須自費檢測。

相關新聞：新冠疫苗｜公務員須打針或每兩周自費檢測　工會形容強迫打針憂增基層壓力

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位於大館的「樂茶軒」昨納入強檢公告。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增x宗輸入個案-278485
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