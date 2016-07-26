新冠肺炎｜港大發現白血病藥能抗新冠病毒 研製成噴劑提高藥效

現時治療新冠肺炎主要靠口服藥「瑞德西偉」，而港大醫學院研究發現，治療白血病的口服藥「他米巴羅汀 (Tamibarotene)」有效對抗新冠病毒、中東呼吸綜合症 (MERS)及流感病毒，並成功將藥物製成噴劑，能直接吸入肺部，以提高藥效。

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研究由港大醫學院藥理及藥劑學系和微生物學系組成的團隊負責，早前已發現於日本有售的類維生素A衍生物「AM580」有效對抗新冠病毒，繼而發現與AM580相似的「他米巴羅汀」有同樣效用，而且比AM580更安全和較少副作用。

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於鼠類實驗證有效減病毒量

不過，「他米巴羅汀」目前僅可作為口服片劑使用，難以到達肺部，導致抗病毒效力較弱，但增加劑量卻會引致中毒。因此港大研究團隊採用「噴務冷凍乾燥法」將「他米巴羅汀」製成可吸入粉劑，並於鼠類作實驗，發現無論將藥物作預防用途或治療用途，均可減低感染新冠病毒的症狀，以及肺部的病毒載量。

患者可自行服用毋須住院

參與研究的港大醫學院藥理及藥劑學系副教授林嘉穎指，目前沒有用於治療新冠肺炎的噴劑，認為當醫院無法為病人提供住院治療時，患者可自行使用吸入式「他米巴羅汀」。

