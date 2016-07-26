新冠肺炎｜港大研究：低溫加劇染疫嚴重程度 中和抗體量銳減

新冠肺炎肆虐超過1年，港大研究發現，低溫能加劇感染新冠肺炎後的嚴重程度，而且會減低身體產生的中和抗體量，增加出現重症的機會。

研究由港大微生物學系講座教授袁國勇主理，利用金黃敘利亞倉鼠進行實驗，並將倉鼠分為三組，分別在12至15度低溫、21度室溫、30至33度高溫環境飼養，並為牠們在鼻腔注射新冠病毒，其後再於指定日數收集鼻腔、氣管及肺部組織，發現低溫飼養倉鼠於染疫後第7日，抽取的組織載有較高的病毒量，至第10至17日仍高於其他兩組。另外，低溫飼養的倉鼠肺部出現較嚴重發炎和出血情況，而且體內的中和抗體水平於第7日及第30日亦明顯低於室溫飼養。

團隊倡冬季前打針

團隊建議，在冬季盡量保暖能減低感染後的嚴重程度，並呼籲市民於冬季來臨前盡快接種新冠疫苗。有關研究已於國際醫學期刊《Clinical Infectious Diseases》發表。

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