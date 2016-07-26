Am730
Am730
Am730
Am730
News
變種病毒｜港現Delta+首例　梁子超料對港威脅不大
35 分前
#Hashtags
新冠肺炎新型肺炎輸入個案變種病毒梁子超跑馬地香港足球會Delta+DeltaAlpha
變種病毒｜港現Delta+首例　梁子超料對港威脅不大
news-images
62歲跑馬地香港足球會男職員證實感染Delta+，成為本港首例。(資料圖片)

本港出現首宗感染俗稱「Delta+」的AY.4.2亞系新冠肺炎確診個案，患者為62歲跑馬地香港足球會男職員(#12357)，周一(1日)從英國返港。呼吸系統專科醫生梁子超表示，相信個案較大機會返港前在英國受感染，料未有流入社區，對本港構成的風險不大。

較Delta多兩個突變

梁子超接受本報查詢時指出，英國近日平均有約一成個案為感染Delta+，因此不意外有英國返港人士受感染。他指，AY.4.2亞系較Delta多兩個突變，而該兩處突變亦見於其他變種病毒，有助增加病毒的生存及傳播優勢。但他指，留意到Delta+沒有如Alpha、Delta等變異般快速成為主流病毒，因此相信其傳播速度不算很快，惟仍有待觀察。

梁子超表示，Delta+的潛伏期沒有出現太大改變，相信現行的21天強制檢疫日數已足夠揪出個案。但他強調，若該名患者的親友開始出現病徵，便要留意病毒有否流入社區。

相關新聞：

新冠肺炎｜港增1宗輸入個案　跑馬地港會職員證實感染Delta+

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港現delta首例　梁子超料對港威脅不大-291832
#Hashtags
新冠肺炎新型肺炎輸入個案變種病毒梁子超跑馬地香港足球會Delta+DeltaAlpha

性侵女同志｜女事主首開腔：被告計劃周詳　法制今次只帶來不公憤怒

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
性侵女同志｜女事主首開腔：被告計劃周詳　法制今次只帶來不公憤怒
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多