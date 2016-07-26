變種病毒｜港現Delta+首例 梁子超料對港威脅不大

本港出現首宗感染俗稱「Delta+」的AY.4.2亞系新冠肺炎確診個案，患者為62歲跑馬地香港足球會男職員(#12357)，周一(1日)從英國返港。呼吸系統專科醫生梁子超表示，相信個案較大機會返港前在英國受感染，料未有流入社區，對本港構成的風險不大。

較Delta多兩個突變

梁子超接受本報查詢時指出，英國近日平均有約一成個案為感染Delta+，因此不意外有英國返港人士受感染。他指，AY.4.2亞系較Delta多兩個突變，而該兩處突變亦見於其他變種病毒，有助增加病毒的生存及傳播優勢。但他指，留意到Delta+沒有如Alpha、Delta等變異般快速成為主流病毒，因此相信其傳播速度不算很快，惟仍有待觀察。

梁子超表示，Delta+的潛伏期沒有出現太大改變，相信現行的21天強制檢疫日數已足夠揪出個案。但他強調，若該名患者的親友開始出現病徵，便要留意病毒有否流入社區。

相關新聞：