封區檢測｜港運城第2座約710人接受強檢 無發現確診

北角丹拿道55號港運城第2座今早約7時完成強制檢測，約710名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；期間當局派員到訪大約265戶，當中約30戶沒人應門，政府會採取措施跟進。當局在完成強制檢測後，隨即派員採取執法行動，確保所有居民已接受檢測，共檢查約400名受檢者，未發現有人未進行強制檢測。

政府昨晚(28日)亦發出強制檢測公告，任何於9月26日至28日期間曾身處港運城第2座超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於明日(30日)或之前接受強制檢測。

港運城第2座圍封涉懷疑「復陽」患者

被圍封強檢的港運城第2座涉及22歲男患者，昨日屬於初步確診個案。衞生防護中心表示，患者今年4月中旬離港後，本月12日從塞爾維亞乘搭卡塔爾航空QR818航班抵港，同日在機場的臨時檢測中心驗出陰性結果。他其後入住指定檢疫酒店強制檢疫，其間接受4次的檢測均呈陰性，至周日(26日)完成檢疫，返回港運城第2座的寓所自我監察。

病人前日(27日)按規定到牛頭角道體育館社區檢測中心接受強制檢測，結果驗出初步陽性，但病毒CT值大於30，當時沒有病徵。中心調查顯示，病人今年4月曾在印度確診新型肺炎，其後在6月15日及7月15日於當地接種兩劑印度生產的阿斯利康(Covishield)新冠疫苗，在檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。

政府發言人表示，昨日發現這宗初步確診，基於海外情況，個案很可能涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，經檢測呈陽性後決定「封區」。病人於觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓工作，前日最後一次上班，其工作處所及他在潛伏期到訪地點亦會納入強制檢測公告。

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