新冠肺炎｜港鐵去年蝕48億元 連續第二年凍薪

港鐵(066)連續兩年全部員工凍薪，但部分合資格員工會獲發放一次過特別獎金及酌情特別獎金，其中工作表現被評為四至五級的非經理級員工，可分別獲發放相當於1.48個月及2.02個月工資的獎金；被評為三級員工可獲1個月工資的獎金。

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港鐵行政總裁金澤培向員工發信，指全球新冠疫情持續，嚴重打擊香港經濟及公司業績表現，去年公司客運量按年下跌31.5%，整體業務虧損達48億港元，儘管近月乘客量有所回升，但持續封關及旅遊管制令內地和國際旅客數量低迷，導致港鐵業務復原的速度面臨壓力，現時公司首要任務是保就業，必須確保財務有可持續性。

鐵路工會不滿凍薪決定

不過，鐵路工會聯合會不滿港鐵決定，代表提早離場。主席林偉強指隨著屯馬綫開通，上星期每日平均載客量更達到420萬人次，已經與疫情前客量相若，員工工作量有增無減，惟港鐵依然決定凍薪，通脹下員工變相減薪，強調獎金並不能代替加薪，希望公司設立合理公平薪酬機制。