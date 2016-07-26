新冠肺炎｜潘烈文：或難證是否包裝傳染少女 提醒市民處理冷藏食物前後應洗手

天水圍一名17歲少女(#11852)感染變種病毒，衛生署證實少女家中雪櫃冷藏格內，一個來自泰國的預先包裝急凍鱷魚排骨，表面環境樣本對新冠病毒檢測呈陽性。港大公共衞生學院教授潘烈文於電台節目表示，就算少女及環境樣本的病毒基因排序相同，仍難以證明是由包裝傳染少女，抑或少女污染包裝，但不排除包裝上的病毒樣本具感染力。

相關新聞：新冠肺炎｜專家料變種病毒少女污染鱷魚肉包裝 「樓上」回收同一批次接受顧客退貨

他指，新冠病毒在低溫下可存活幾個星期，而過去在北京、深圳及紐西蘭均有在急凍食品包裝發現病毒，但亦無法斷定會否感染人體。他認為，為達致零個案，衛生署應盡力聯絡急凍鱷魚排骨的生產商及來源地，以尋找相關科學理據。他又指，目前食安中心有抽驗入口食品，但不清楚抽驗數量。

相關新聞：少女染變種病毒源頭未明 家中急凍鱷魚排骨包裝檢測陽性

對於市民應如何處理急凍食品，他指，只要注重手部衛生，以清水清潔食品包裝，並徹底煮熟食物，處理食物前後要洗手，便毋須過於擔心。