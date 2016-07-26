新冠肺炎｜澳洲單日病例未見頂 增逾900宗 總理︰七成人打針才解封

由Delta變種病毒株引發的澳洲新一波新冠肺炎疫情未見緩和，周日宣布增914宗確診，再創單日新高，其中悉尼所在的新南威爾士省佔830宗，亦是新高。目前新南威爾士省、維多利亞省及首都領地正實施封城，佔全國人口約六成。

悉尼及墨爾本昨日爆發反封城示威，逾200人被捕、最少9名警員受傷，總理莫理森(Scott Morrison)周日接受澳洲廣播公司訪問時稱，國家不可能永遠封城，當局將會依據科研建議，在合適時機——疫苗接種率達70%時，宣布解封，並在接種率達80%時重新開放邊境。莫理森說，國家目前非常不可能「清零」，就算解封，民眾亦須與新冠病毒共存。目前澳洲16歲以上人士完成接種的比率約為30%。

鄰國新西蘭的新一波疫情亦持續，周日增21宗病例，今輪累計有72例，總理阿德恩(Jacinda Ardern)明天將決定是否繼續封城。當地這一波疫情由一名從悉尼返國人士引發。