新冠肺炎｜澳洲悉尼公布解封路線圖

自今年7月開始實施封城措施的澳洲最大城市悉尼，經過個多月封城後，周四(9日)宣布由下月開始的解封路線圖。

悉尼所有的新南威爾士州政府周四表示，當該州有7成成年人口完成兩劑疫苗接種，就會開始啟動解封的程序。新南威爾士州州長Gladys Berejiklian指出，當多數人接種疫苗可讓社區應對病毒的威脅。她拒絕指明解封日期，但程序會在達到7成人口的首個周一開始。而目前，新南威爾士州有43%人口完成兩劑接種，而已完成1針已達75%，意味有機會在下個月達成目標。

學校10月25日重開

Gladys Berejiklian表示，在完成接種的人士，家中最多可以容許5名訪客，以及舉行20人的戶外聚會。同時可以與他人一同乘車及在州內穿梭。另外，州內的商店、餐廳會在有限制下開放，而Gladys Berejiklian點明，學校會在10月25日重開。另外會開放給予500坐席的戶外節目，而婚禮及喪禮亦可容納最多50人。

不過澳洲仍未決定如何證明相關人士已完成疫苗接種，相關的疫苗護照及應用程式仍在商討中。而新南威爾士州計劃當去到7成至8成時，再開放全國。