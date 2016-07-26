新冠肺炎｜澳洲解除590天封關 打齊針永久居民公民今起自由出入境

澳洲今日解除實施了590天的國際封關，已完成接種新冠疫苗的澳洲永久居民和公民可自由出入境，從外地回國的打齊針國民也毋須隔離檢疫。悉尼國際機場相隔近2年首度有國際航班抵境，機場充滿淚水和歡笑，久別重逢的親友互相擁抱。從紐約抵達悉尼的Carly Boyd稱，可以免隔離回家十分重要，「機上很多人的親友處於臨終或上周剛去世，他們下飛機後可直接去看親友是好事」。

在開關後，當局先准許已完成接種新冠疫苗的澳洲永久居民和公民可以因任何理由離境，毋須政府批准豁免，之後輪到打齊針以技術工作和學生簽證入境的外國旅客，他們將優先於往澳洲觀光的外國遊客。入境的已接種疫苗澳洲人也毋須在酒店隔離兩星期，而酒店隔離旅客名額設上限之前令數千澳洲人滯留海外，現在只有沒有完成接種新冠疫苗的旅客才須在酒店隔離。

悉尼墨爾本率先有國際航班

悉尼是首先宣布重開機場的城市，因為該市所屬的新南威爾斯省率先達到80%人口已接種新冠疫苗的門檻，其後維多利亞省和首都坎培拉也達標。悉尼今日將有16班抵境國際航班和14班往海外的航班，維多利亞省首府墨爾本的出入境國際航班則分別有5班，坎培拉暫未有國際航班。首班抵達澳洲的國際航班來自新加坡，在清晨6時抵達悉尼，之後是飛行航程15小時的洛杉磯航班。澳洲航空客務經理Paul Wason稱，今天對搭客和機組人員都是大日子，「百感交雜、充滿快樂和傷感，也很興奮」。

一家三口自7月起數度回國受阻

在美國三藩市居住的澳洲人Jeremy稱，自7月起已嘗試與妻子和襁褓女兒回悉尼，但4度在臨飛前收到通知未能成行，分別兩次航班延誤，以及6月時變種病毒Delta肆虐澳洲，酒店隔離旅客名額兩度減少。他說：「每次上飛機前都擔心會有問題未能起飛，很開心終於可以成事和抵達悉尼。」約160萬澳洲臨時居民則希望也會被納入開關計劃，想回國與家人過聖誕節，而不會在回澳洲時被拒入境。

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