新冠肺炎｜澳洲邁向與新冠病毒共存 悉尼封城百日解禁餐廳酒吧重開

澳洲的新冠肺炎防疫政策從「零確診」過渡到與病毒共存，全國最大城市、新南威爾士省首府悉尼已有七成以上成年市民完成接種新冠疫苗，率先在今日起解除自6月26日起因控制變種病毒Delta而實施的封城措施，餐廳、酒吧、髮型屋和健身室在停止營業超過100日後重開，容許接待已接種疫苗的人士。預料澳洲其他大城市也將在未來數周達到重開的七成疫苗接種門檻。

悉尼解封髮型屋現排隊人龍

直至周一，悉尼有73.5%市民完成接種新冠疫苗達到目標，另有逾90%人接種最少一劑疫苗。有酒吧今日早上9時已開門，老闆稱「這是澳洲人生活方式，到酒吧喝一杯酒，與其他人交談。」在近4個月封城後，髮型屋在重開後最為繁忙，不少人在店外排隊。新南威爾士省長Dominic Perrottet形容周一是「自由日」，同時提醒民眾在解封後，感染個案會上升，如其他與病毒共存的國家和地區。

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