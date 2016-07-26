新冠肺炎｜澳門下午3時啟動全民檢測

澳門零時開始再次進入即時預防狀態，下午3時起至星期二啟動全民檢測。

澳門因應有隔離酒店的兩名尼泊爾籍保安員確診新冠肺炎，進入即時預防狀態，衞生局局長羅奕龍表示，兩名新增患者已完成接種國藥滅活疫苗，是早前一宗輸入個案的關聯病例，由於該名輸入個案患者感染的是Delta變種病毒，估計兩人感染Delta變種病毒的可能性大，正進行基因分析。他承認防疫存在漏洞，會檢視分析酒店執行防疫措施流程，封堵漏洞。

由於澳門行政長官賀一誠身處四川，批示由代理行政長官羅立文簽署，認為因應澳門目前面對的新型肺炎社區傳播和爆發的風險極高，有需要採取措施保障市民生命和財產安全。

當局收緊離境檢測要求

澳門接近午夜宣佈即時進入疫情預防狀態，指根據應變協調中心評估，澳門面臨病毒社區傳播及爆發風險極高。中心呼籲如非必要，切勿離境。所有離境人士都要持有48小時內核酸檢測陰性結果證明。當局到清晨再公布，由今早6時起，經粵澳口岸出境往內地的人士，改為要持有24小時內核酸檢測陰性證明。經其他口岸出境要求不變。珠海疫情防控指揮辦公布，除跨境貨車司機、殯儀館接送人員，以及危重症醫療救治人員外，其他人員入境後需集中隔離14天。 全澳門的核酸檢測站24小時運作。教育及青年發展局要求高校及其他學校即日起暫停所有教學活動，跨境學生避免返回澳門。當地體育設施暫停開放並取消體育活動。

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，今次疫情肯定對未來一星期的十一黃金周有影響，為確保社區安全及配合精準防控等措施，所以決定進行全民核酸檢測，希望居民和在澳門人士配合，希望盡快做好全民核酸檢測排查工作。