新冠肺炎｜澳門今啟動全民檢測 健康碼系統不穩致大排長龍

澳門一家四口由珠海回澳門後相繼確診新冠肺炎，基因排序顯示他們感染了Delta變種病毒。澳門今早9時啟動全民核酸檢測，全澳41個核檢站，將會24小時運作，預計3日內可完成全澳市民檢測，期間政府醫院基本暫停包括專科門診、抽血化驗及各類檢查等服務；各公共衛生化驗所、衛生中心及衛生站的門診，亦會暫停。

市民憂3日能否完成全民核酸

早上9時前，氹仔湖畔大廈二樓的教青局親職教育中心核酸檢測點已排滿等候的居民，由於現場指示不清，不少輪候者大為不滿，跟工作人員理論。有民眾慨嘆不知道要排多久，更憂慮3日能否完成全民核酸，亦有部分長者指不懂用手機，希望現場有能提供支援。據稱凌晨時分已有民眾在場等候。

人龍「兵分兩路」情況混亂

渡船街婦聯檢測點、青洲坊核檢站、工人體育館等亦排滿人龍，其中市政署青洲坊活動中心核檢站現場人龍「兵分兩路」，情況混亂，不少市民鼓譟，工作人員近9時才分開已預約及未預約的隊伍。市政署協調員亦到場處理，現場亦有警員維持秩序。

健康碼系統疑故障

另外，全民核檢原要求持健康碼進內核檢，但因健康碼系統疑故障，上午系統不穩定，大部分人無法成功以手機取得健康碼。在工人球場體育館協助的議員李靜儀表示，健康碼內有齊個人資料，只要查核健康碼及核對身份證，就可即時進入下一步核檢。但因健康碼系統疑故障，需要較長時間安排核檢。

健康碼識別是澳門全民檢測其中一項重要步驟。今日起，澳門市民健康碼顯示為藍色，並須進行核酸檢測，完成檢測且結果呈陰性後，健康碼會回復綠色。

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