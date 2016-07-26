新冠肺炎｜澳門全民檢測27萬人已採樣 新冠疫苗接種服務暫停

澳門一家四口由珠海回澳門後相繼確診新冠肺炎，基因排序顯示他們感染了Delta變種病毒。澳門全民檢測踏入第2日，截至今早8時，已有27萬人完成採樣，澳門新冠病毒應變協調中心宣布，望廈體育中心大型社區疫苗接種站將於今日起暫停疫苗接種服務，改用作全民核酸檢測站點，現時共有42個全民核酸檢測站點。

多個檢測站多人冒雨排隊

澳門多個檢測站大排長龍，個別檢測站約有1,500人排隊。全澳檢測站通宵運作，人龍一直未消散，多區居民今日凌晨冒雨排長龍等候接受檢測，秩序大致良好。有民眾反映，個別檢測站人手不足，只有1名醫護負責採樣。應變協調中心呼籲，居民在進行全民核酸檢測前，必須先在網上預約，並按預約時間前往檢測，避免人群聚集，又指檢測進度理想，市民無需心急，只要在3天期限內完成就可。

澳門明愛總幹事潘志明接受本港電台節目訪問時表示，多個檢測站大排長龍，更有居民要輪候4小時以上，但今早排隊情況已有改善。他又指部分居民，特別是65歲以上長者，未必知道要預約檢測，當局容許他們即場排隊，部分人因輪候時間太長而鼓譟。

長時間無確診 居民及政府有所鬆懈

澳門大學政府與行政學系副教授余永逸指，對人口稠密的城市而言，要短時間內完成全民檢測的挑戰很大。澳門已有一段長時間無確診個案，居民及政府都似乎有所鬆懈，有人認為核酸檢測只是形式，亦無為意周邊地區疫情對澳門的影響。他又指若全面封關，將有很多珠海外勞未能前往澳門工作，企業或出現人手短缺，令討論是否封關或收緊邊境防疫時陷入膠著。談及澳門當局暫不關閉賭場防疫，余永逸估計是基於經濟考慮。他認為澳門政府要作最壞準備，日後或需關閉賭場，和再次回到停工停課狀態。

相關新聞：

新冠肺炎｜22個地點納強檢 澳門回港易女童到訪入境大樓7樓今日停開 (附日期時間)

澳門失守 DELTA變種病毒恐經回港易侵港