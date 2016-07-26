新冠肺炎｜澳門再有保安員染疫 曾替早前確診者替更

澳門新冠肺炎疫情持續，澳門今日(28日)新增1宗確診個案，涉及一名26歲尼泊爾籍男患者，於金皇冠中國大酒店任職保安，主要在酒店15樓及18樓工作，並會在早前確診的保安休更或用膳時到10樓替更，但未曾到昨日(27日)確診香港患者的酒店樓層工作。

患者於上周六(25日)開始隔離醫學觀察，並曾於9月17日、24日及25日檢測結果呈陰性，直至今晨檢測呈陽性而確診。男患者於5月18日及6月23日在澳門接種兩劑國藥疫苗。澳門衞生當局表示，患者於上周五(24日)後沒有再返回住所，翌日直接從工作地點安排到指定酒店進行醫學觀察。目前患者沒有病徵，並已安排到公共衛生臨床中心診治。

澳門累計3名保安員確診

患者屬於澳門第68宗確診個案，並被列為與輸入個案有關聯，當地累計已有3名保安員確診。因應今日新增個案，澳門當局在沙梨頭部分區域拉起封鎖線，現場有警員維持秩序，並派駐身穿防護衣的人員到場。

全民檢測今午屆滿

另外，澳門第二輪全民檢測限期今午3時屆滿，當局呼籲市民盡快檢測，若有人限期後仍未接受檢測，其健康碼將轉為黃色，或被拒絕進入公共場所、乘搭公共交通工具及離境。截至昨晚9時，全澳共有65萬人接受檢測，當中47.2萬人檢測結果呈陰性。

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