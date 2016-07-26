新冠肺炎｜澳門再多1宗確診 早上檢測站多人輪候

澳門新增3宗源頭不明新冠病毒確診個案，當局昨晚9時起展開第3次全民核酸檢測，原訂昨日中午跟珠海恢復的免檢疫通關及學校復課安排要緊急煞停。多個檢測站清晨開始多人排隊輪候。

根據澳門政府的實時統計，位於鮑思高粵華小學的檢測站，早上7時有338人輪候，需要等候56分鐘。其他較多人輪候的檢測站，亦有數十人排隊。澳門計劃48小時完成檢測，截至午夜12時，首3小時共有5.6萬人已完成採樣，比上一次全民檢測同時段多1.3萬人。

已接種國藥疫苗越南籍女子確診

另外，澳門今日再新增1宗新冠肺炎確診病例，累計個案增至75宗。患者為42歲越南籍女子，報稱和日前兩名確診者一同在金多利花園一個單位從事裝修的單位工作。由於被列為密切接觸者，今日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。她已接種國藥疫苗，沒有任何不適症狀，獲安排進一步診治。

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