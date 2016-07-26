新冠肺炎｜澳門夫婦初步確診 居民離境需持24小時內陰性報告

澳門政府接獲珠海衛生部門通報，一對澳門夫婦昨(2日)在珠海一個檢測中心病毒檢測結果呈陽性。兩人均已回澳，正在仁伯爵綜合醫院接隔離治療。澳門警察總局稱，澳門面臨新冠肺炎社區傳播及爆發的風險極高，根據民防法宣布進入即時預防狀態。澳門當局亦收緊居民出境限制，由今午3時半起，居民離境需要提供24小時內的核酸檢測陰性報告。

澳門新冠病毒應變協調中心表示，兩名初步確診者為夫妻關係，51歲男患者為澳門衛生局司機，在澳門接受病毒核酸快速檢測結果亦呈陽性，43歲女患者是水果檔職員。男患者近期曾遊珠海和中山，女患者則遊珠海，兩人的女兒曾於7月19至24日到西安參加活動，詳細資料將稍後公布。

圍封居住大廈

澳門當局派人圍封兩人同住的住宅大廈，大廈居民健康碼將轉為紅碼，而男患者工作的石排灣衛生中心和路環衛生站暫停運作，全面進行環境清潔消毒。女患者工作的水果檔 (義字街2-CA榮發大廈地下)強制停業，市政署進行環境清潔消毒及派駐治安警員禁止出入。

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