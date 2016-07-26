新冠肺炎｜澳門確診女生西安行程 與重慶確診情侶重疊

澳門確診一家四口中最先發病的12歲女兒，曾在上月19至24日跟隨學校交流團到陝西西安交流。澳門特首賀一誠指，暫未肯定其感染源頭，惟其感染的病毒株與中山確診者的病毒株相似，故判斷是因為搭上中山患者所坐的後一個航班、同一架飛機同一排座位而感染。不過，賀一誠又稱，不排除是從其他地方感染，包括有重慶確診者到過的西安兵馬俑。

翻查重慶政府公布的疫情資料，當地一對情侶上月21至24日到西安旅行，期間曾到鐘樓鼓樓、秦始皇兵馬俑博物館等地遊玩，男子26日開始發燒，29日求醫，30日確診，女子作為密切接觸者接受檢測，同日確診。經病毒基因排序檢測，重慶情侶感染的是Delta變種病毒，與江蘇南京今波疫情的病毒基因高度同源。

該對情侶的行程，與南京相關患者的行程暫未見重疊。然而，西安今日公布的澳門確診女生行程則顯示，女生曾在21至23日期間到西安城牆、兵馬俑等景點遊玩，與重慶情侶有重疊之處。此外，中山患者乘搭的是上月19日從南京祿口機場飛珠海的航班，該航班曾由確診的南京機場外判清潔工清潔，澳門女生乘坐的是涉事客機後續航班，由珠海飛西安。中山患者感染的病毒株，與確診南京機場外判清潔工感染的高度同源。