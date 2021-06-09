新冠肺炎｜為抵港者驗抗體僅輔助措施 梁子超：難以滴水不漏

政府原則上贊成進一步對外來人士進行抗體檢測，衞生防護中心正研究檢驗地點及方法。呼吸系統科專科醫生梁子超在電台節目表示，驗抗體可減低現時檢測過程出現假陰性和走漏出社區的風險，但有局限，只能作輔助性質，形容是「防疫的一小步」，但難以單靠驗抗體做到滴水不漏，強調仍需做好各項感染控制措施。

梁子超指，很多來自高發病地區的人士，有機會曾受感染，會有一定比例的人驗出帶有抗體，當局應研究如何處理。他又指一般的抗體測試試劑，並不能分辨抗體來自感染抑或源於疫苗抗體，需詳細檢視抗體分佈。

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梁子超建議，若人手許可，可在抵港人士檢疫初期及後期均驗抗體，掌握感染期是屬於來港前還是檢疫期間，若短時間內抗體由陰性轉為陽性，可能屬於近期感染，當局需要將有關人士當成確診個案跟進。

梁子超又指，政府可考慮在機場為入境者驗抗體，相信以快速測試方式，只需10多分鐘，若驗血清抗體則需時送到實驗室化驗，亦可在檢疫酒店進行。

另外，對於政府批准接種復必泰疫苗下限降至12歲，梁子超說日後可考慮放寬容許已接種疫苗的學生，恢復參與小組形式的活動，相信交叉感染機會較小。