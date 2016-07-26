新冠肺炎｜爆疫以來單日確診首次超過1800宗 南韓或加強首都圈以外防疫限制

南韓近日爆發第四波新冠肺炎疫情，防疫部門周四公布，過去24小時，新增1,842宗確診，是南韓自去年1月20日報告首例以來，首次單日確診超過1,800例，累計184,103例，新增3死，累計2,063人病歿。因第四波疫情正在全國蔓延，政府正考慮延長首都圈現行最高級別的防疫措施，並加強首都圈以外的防疫限制。

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在1,842宗新症(比前一天多58宗)中，社區感染佔1,533例，其中首都圈987例(64.4%)，首都圈以外地區546例(35.6%)。境外輸入309例，包括日前返航的海軍清海部隊第34批赴亞丁灣護航編隊270名確診士兵，其中290人在入境檢疫期間確診，19人在入境後隔離期內確診。

須阻斷首都圈以外地區傳播

第四波疫情來勢洶洶，政府認為，遏制首都圈內擴散同時，阻斷疫情蔓延至首都圈以外地區，是成功抗疫的關鍵。

中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊表示，現在首要目標是爭取首都圈疫情向下，如果在中央位置的首都圈疫情失控，不僅波及其他地區，而且會快速耗盡醫療資源，關鍵是盡快扭轉疫情蔓延趨勢。

孫映萊指，阻斷疫情擴散至首都圈以外地區是另一重要目標。首都圈最高級別的第四級防疫措施將於周日結束。對於會否下調防疫級別，孫映萊說，新版的分級有無足夠的防疫效果，目前難下定論，每天都在密切觀察情況。首都圈18日至22日的日均新增本土病例為953例，較前一周同期的961.8例小幅回落，其疫情發展，仍要仔細觀察。

周末將決定下一周防疫方案

他說，前日會議上，多數專家認為不應放寬首都圈的防疫措施，預計周末將確定下一周的方案。他說，正考慮全國統一啟動第三級防疫限制等多種措施，但首都圈以外地區的疫情形勢各異，需要全盤考慮，也要徵得各地政府同意。首都圈以外地區是否也應在傍晚6時後禁止3人以上私人聚會，他指，要根據首都圈的疫情特點、地方政府的意見。

他還說，接種疫苗後感染的高齡病例轉為危重症的比率大減，與第三波相比，危重病例比例降低，但因新症不斷增多，危重病例漸增，減少新症尤為重要。